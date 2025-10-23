Gerbėjai sunerimo dėl B. Hadid sveikatos: per „Victoria’s Secret“ mados šou ji vos paėjo

Po to, kai socialiniuose tinkluose kilo diskusijų dėl to, kad 29-erių žvaigždė užbaigdama pasirodymą podiumu žengė neįprastai lėtai, B.Hadid nusprendė viską paaiškinti savo „Instagram“ istorijose.
„Gerai, neapsimeskime – tie sparnai svėrė apie 23 kilogramus. Bet pažiūrėkite, kokie jie gražūs!“ – rašė ji dabar jau ištrintame įraše, kurį citavo „The Hollywood Reporter“.
Modelis iš pradžių podiumu žengė pasipuošusi ugningai raudonu apatiniu komplektu, kai publikai dainavo Karol G. Tačiau šou pabaigoje ji pasirodė pasidabinusi sidabriniu, blizgančiais kutais puoštu apatiniu trikotažu ir su masyviais, derančiais sparnais.
B.Hadid, trumpam atsisakiusi įprastų brunetės plaukų ir tapusi šviesiaplauke, pasiekė podiumo galą, tačiau tuomet pradėjo pastebimai lėtėti. Ji žiūrėjo žemyn, laikėsi už sparnų diržų, bandydama išlaikyti pusiausvyrą.
Nors jos veide nebuvo galima įžvelgti diskomforto, vos užgesus šviesoms ji nuleido galvą ir atrodė akivaizdžiai išsekusi.
Socialiniuose tinkluose netruko pasirodyti gerbėjų komentarai – daugelis nerimavo dėl galimo laimo ligos paūmėjimo. „Ji tikrai stengėsi iš paskutiniųjų,“ – rašė vienas „TikTok“ vartotojas. Kitas pridūrė: „Atrodė, kad tuoj parkris.“
Vis dėlto kai kurie gerbėjai ją apgynė. „Manau, tie sparnai tiesiog buvo per sunkūs,“ – rašė vienas. Kitas pridėjo: „Paskutinės Angelės sparnai visada būna beprotiškai dideli.“
B.Hadid pasirodymas ant podiumo įvyko praėjus mėnesiui po to, kai jos mama Yolanda Hadid socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis iš ligoninės. Jose Bella gulėjo prijungta prie lašelinės, o kai kuriose nuotraukose atrodė susijaudinusi.
61-erių Yolanda, buvusi „Tikros Beverli Hilso namų šeimininkės“ žvaigždė, tuomet pavadino dukrą „kovotoja“ ir „išgyvenusia“.
„Nė vienas vaikas neturėtų kentėti nuo nepagydomos lėtinės ligos. Žaviuosi tavo drąsa ir ryžtu kovoti už sveikatą, nepaisant visų kliūčių,“ – rašė ji.
„Labai didžiuojuosi, kokia kovotoja esi. Pažadu visada būti šalia, nesvarbu, kiek tai truks“, – dėstė jos mama.
Praėjus savaitei po tų nuotraukų paskelbimo, Bella buvo pastebėta vaikščiojanti Paryžiuje – atrodė atsigavusi ir pasitikinti savimi.