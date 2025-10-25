Kylie Jenner išgyvena skaudžią netektį: „Mano širdis plyšta“

Žinią beveik 400 milijonams sekėjų ji pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.
„Atminimui apie mano mylimą Normaną. Aš vis dar prisimenu dieną, kai parsinešiau tave namo. Niekada nebuvau taip stipriai nieko mylėjusi. Visada svajojau turėti italų kurtą, bet mama man niekada neleido.
O tada, kai man sukako 17, per Kalėdas gavau tave — ir tai buvo geriausia dovana, kokią tik galėjau gauti. Normy, tu pripildei mano ir daugelio kitų gyvenimus tyru džiaugsmu.
Tau beveik 13 metų, bet žinau, kad prisiminsiu tave daug ilgiau nei tą laiką, kurį turėjome kartu. Norėčiau, kad nereikėtų rašyti šio įrašo. Žinojau, kad sensti, ir bandžiau tam pasiruošti, bet taip sunku tave prarasti, Normai.
Man suteikia ramybės mintis, kad mano vaikai spėjo tave sutikti ir pamilti. Mano mielasis Normy. Mano širdis plyšta. Ilsėkis ramybėje, mano brangusis Normandle. Aš tave mylėsiu amžinai“, – jautriai rašė ji.
Kylie Jennernetektismirė
