Iš Victorios Beckham – mįslinga užuomina: grupė „Spice Girls“ sugrįžta?

Po koncerto Victoria savo socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pasirodė jos vyras Davidas Beckhamas.
Ne vienas nustebo, kad įraše buvo pažymėtos buvusios grupės „Spice Girls“ merginos ir parašyta: „Labai vilioja…“
Atrodo, kad Victorią įkvėpė koncertas, kurį ji stebėjo kartu su šeima, kai scenoje pasirodė atlikėjai Noel ir Liam Gallagher.
Nors neaišku, ar merginos iš tiesų dar kartą susiburs, kai kurie gerbėjai mano, kad vilties yra.
Anksčiau „The Sun“ skelbė, kad grupės merginos Mel (50 m.), Geri (53 m.), Emma (49 m.) ir Melanie (51 m.) svarsto apie pasaulinį turą kitais metais.
Savo ruožtu Victoria ne kartą pabrėžė, kad jos prioritetai dabar yra mados verslas ir šeima, tačiau panašu, jog ji pasiilgo scenos.
Primename, kad V. Beckham su grupe „Spice Girls“ paskutinį kartą pasirodė 2012 m. Londono olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje.