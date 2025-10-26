Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Iš Victorios Beckham – mįslinga užuomina: grupė „Spice Girls“ sugrįžta?

2025 m. spalio 26 d. 20:47
Lrytas.lt
Neseniai dizainerė, buvusi kultinės grupės „Spice Girls“ narė Victoria Beckham (51 m.) su šeima dalyvavo „Oasis“ koncerte „Wembley“ stadione. Būtent ten ji užminė mįslę, atkreipusią gerbėjų dėmesį.
Daugiau nuotraukų (3)
Po koncerto Victoria savo socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pasirodė jos vyras Davidas Beckhamas.
Ne vienas nustebo, kad įraše buvo pažymėtos buvusios grupės „Spice Girls“ merginos ir parašyta: „Labai vilioja…“
Atrodo, kad Victorią įkvėpė koncertas, kurį ji stebėjo kartu su šeima, kai scenoje pasirodė atlikėjai Noel ir Liam Gallagher.
Nors neaišku, ar merginos iš tiesų dar kartą susiburs, kai kurie gerbėjai mano, kad vilties yra.
Anksčiau „The Sun“ skelbė, kad grupės merginos Mel (50 m.), Geri (53 m.), Emma (49 m.) ir Melanie (51 m.) svarsto apie pasaulinį turą kitais metais.
Savo ruožtu Victoria ne kartą pabrėžė, kad jos prioritetai dabar yra mados verslas ir šeima, tačiau panašu, jog ji pasiilgo scenos.
Primename, kad V. Beckham su grupe „Spice Girls“ paskutinį kartą pasirodė 2012 m. Londono olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijoje.
Victoria Beckhamgrupė Spice Girls

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.