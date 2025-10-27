Naujieji Beckhamų kaimynai – milijardieriai: dėl vieno dalyko galės pagelbėti net ir Victoriai

Ir jei Victoria kada nors panorės paskutinės minutės „auksinio“ įdegio prieš išvyką į prabangų vakarą, pagalba bus visai šalia – juk jos kaimynas pats sukūrė vieną garsiausių įdegio prekių ženklų pasaulyje.
Blairas, kurio tėvas buvo britas, 2012 m. kartu su verslo partneriu Shaunu Wilsonu įkūrė „Bondi Sands“.
Vos per šešis mėnesius jų produkcija uždirbo 10 mln. JAV dolerių, o dabar pasaulyje kas dvi minutes parduodamas bent vienas buteliukas. 2023 m. kompanija buvo parduota už 450 mln. Australijos dolerių.
Be įdegio linijos, Blairas vadovauja ir grožio prekių ženklui „Growth Bomb“, sukurtam pandemijos metais. Šis prekės ženklas specializuojasi plaukų priežiūros ir slinkimo prevencijos priemonėse – per penkerius metus jų parduota daugiau nei milijonas.
Verslininko kelias į viršūnę nebuvo lengvas. Jis neteko abiejų tėvų dar būdamas jaunas – tėvas mirė, kai Blairui buvo 17, o mama – vos po kelerių metų nuo kiaušidžių vėžio.
„Tai buvo sunkus laikotarpis. Turėjau rūpintis mama, lankyti ją gydymuose ir kartu dirbti, kad galėčiau sumokėti sąskaitas“, – yra pasakojęs jis interviu „Daily Mail“.
Po šių išgyvenimų jaunas vyras kovojo su panikos atakomis ir depresija, tačiau būdamas 25-erių atidarė savo pirmąjį grožio saloną Melburne. Būtent čia gimė idėja sukurti „Bondi Sands“.
Blairo žmona Melanie – buvusi profesionali šuolininkė su kartimi, dabar dalyvaujanti šuolių per kliūtis varžybose. Pora susituokė 2022 m. rugpjūtį prabangioje Italijos viloje „Balbiano“, kuri buvo matoma Holivudo filme „House of Gucci“. Savaitės viešnagė šioje viloje kainuoja apie 252 tūkst. Australijos dolerių.
Melanie didžiąją laiko dalį praleidžia Monake, tačiau dabar pora planuoja dalį metų gyventi Anglijoje – naujai įsigytame sklype šalia Beckhamų valdos „Upper Park Farm“ Didžiajame Tiu (Great Tew).
Buvęs futbolininkas ir mados ikona 2016 m. įsigijo savo kotedžą už 6,15 mln. svarų. Dabar šis renovuotas namas vertinamas maždaug 12 mln.
Jų apie 1300 kv. m rezidencija įrengta buvusiame ūkyje. Joje – devyni miegamieji, keturi vonios kambariai, sporto salė, baseinas, sauna, futbolo aikštė ir net 50 tūkst. svarų vertės „safari“ palapinė svečiams.
Sode įrengtas baseinas, daržas, rožynas, skraido bitės ir ganosi vištos, o specialiai Viktoriai bei jaunėlei Harper pasodintos rožės.
Anksčiau ramus Kotsvoldas, garsėjantis medaus spalvos akmens kaimeliais ir kalvomis, dabar tapo britų elito traukos vieta.
Čia jau įsikūrę tokie garsūs žmonės kaip Simonas Cowellas, Ellen DeGeneres ir net Tomas Cruise'as, kuris, kaip skelbia britų spauda, šiuo metu ieško dvaro šiame regione.
Dėl žvaigždžių antplūdžio nekilnojamojo turto kainos šoktelėjo į neregėtas aukštumas – paprastas trijų miegamųjų namas šiame rajone kainuoja mažiausiai 2,5 mln. svarų.