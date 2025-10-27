Po skyrybų su Katy Perry – mįslingas Orlando Bloomo žingsnis

Pora nusprendė pasukti skirtingais keliais dėl kurį laiką tarp jų vyravusios įtampos.
Kaip skelbė „Dailymail“, jų santykiai per beveik dešimtmetį buvo permainingi.
Žinoma pora šešerius metus buvo susižadėję, kartu jie turi bendrą atžalą.
Visgi, neilgai trukus po skyrybų į dainininkės K. Perry širdį pasibeldė nauji jausmai.
Internautų aistras pakurstė išplitę kadrai, kuriuose garsi moteris buvo užfiksuota su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau (53 m.).
Tiesa, visai neseniai jie pirmą kartą pasirodė kartu viešumoje.
Tuo metu buvęs dainininkės mylimasis O. Bloomas apie naujus jausmus nekalba. Tačiau akyliausi pastebėjo, kad galimai ir jo širdyje užgimė nauji jausmai.
Kaip skelbė „The Sun“, vyras buvo pastebėtas su paslaptinga mergina viename prabangiausių Londono restoranų.
Šaltinių teigimu, aktorius pastaruoju metu dažnai lankosi prabangiame kokteilių bare „The Rex Rooms“, kur ir buvo pastebėtas su žavia brunete.
Kad ir kaip būtų, kol kas lieka neaišku, ar O. Bloomas užmezgė naujus santykius, todėl gerbėjams belieka spėlioti.
