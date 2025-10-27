Lrytas Premium prenumerata tik
Sulaukusi 100 metų mirė garsi aktorė June Lockhart

2025 m. spalio 27 d. 13:11
Lrytas.lt
Pirmadienį pasirodė liūdna žinia, kad mirė žinoma amerikiečių aktorė June Lockhart, išgarsėjusi seriale „Lassie“. Aktorė šį pasaulį paliko būdama 100 metų.
Kaip skelbė „People“, aktorė mirė ketvirtadienio vakarą, Kalifornijoje.
J. Lockhart mirties priežastis – natūrali. Jos dukra June Elizabeth ir anūkė Christianna buvo šalia, kai ji mirė.
Skelbiama, kad J. Lockhart laidotuvės bus privačios.
Vietoje gėlių šeima prašo aukoti organizacijoms „The Actors Fund“, „ProPublica“ ir „International Hearing Dog“.
Aktorė buvo žinoma dėl savo vaidmenų filmuose „A Christmas Carol“ (Kalėdų giesmė), „Meet Me in St. Louis“ (Pasimatykime Sent Luise) ir „She-Wolf of London“ (Londono vilkolakė).
Televizijoje ji atliko pagrindinius vaidmenis serialuose „Lassie“ ir „Lost in Space“ (Pasiklydę kosmose).
Ji buvo viena iš paskutinių gyvų Holivudo Aukso amžiaus žvaigždžių.
J. Lockhart gimė 1925 m. Niujorke. Abu jos tėvai – Gene ir Kathleen – taip pat buvo aktoriai.
Ji pirmą kartą pasirodė scenoje būdama vos aštuonerių – Metropoliteno operos pastatyme „Peter Ibbetson“.
Moteris du kartus vaidino Brodvėjuje – spektakliuose „For Love or Money“ (1947) ir „The Grand Prize“ (1955).
Už pirmąjį ji laimėjo Tony apdovanojimą už geriausią naujokės pasirodymą.
Televizijoje ji pradėjo rodytis 1949 m. – ji suvaidino tokiuose serialuose kaip „Hallmark Hall of Fame“, „Shirley Temple's Storybook“, „Wagon Train“ ir „Gunsmoke“.
Iš viso ji sukaupė daugiau nei 150 filmų ir televizijos vaidmenų.
