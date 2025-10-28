39 metais jaunesnė „Google“ vadovo E. Schmidto meilužė supyko ir padavė jį į teismą: „Negaliu turėti nei vieno privataus pokalbio“

Pasak „New York Post“, M.Ritter pateikė dokumentus gruodžio 11 d., praėjus savaitei po to, kai ji ir E.Schmidtas pasirašė rašytinį susitarimą, pagal kurį verslininkas turėjo jai sumokėti „reikšmingas pinigų sumas“. Vis dėlto, sausio 6 d. ji pareiškimą atsiėmė, kai abi šalys ptaiekė naują susitarimą.
M.Ritter su „Google“ bendraįkūrėju pradėjo susitikinėti 2021 m. E.Schmidtas esą investavo 100 mln. JAV dolerių į jos dirbtinio intelekto startuolį „Steel Perlot“.
Nors E.Schmidtas su žmona Wendy susituokę nuo 1980 m., žiniasklaidoje jau seniai kalbama apie jų atvirą santykių modelį.
Teismo dokumentuose M.Ritter tvirtino, kad E.Schmidtas pasinaudojo savo technologinėmis žiniomis, kad užblokuotų jai prieigą prie įmonės svetainės ir įrengė skaitmeninę stebėjimo sistemą.
„Negaliu turėti nei vieno privataus pokalbio telefonu ar išsiųsti el. laiško be sekimo,“ – rašoma jos pareiškime.
Ji taip pat tvirtino, kad buvęs partneris spaudė ją pasirašyti tylos sutartį dėl galimų seksualinio priekabiavimo ar išpuolių kaltinimų ir pripažinti, esą tokie incidentai niekada neįvyko.
M.Ritter paprašė teismo apsaugoti ir jos šunį vokiečių aviganį Henry bei leisti jai patekti į E.Schmidto prabangiame Bel-Air rajone, Los Andžele, esantį dvarą, kuriame anksčiau gyveno.
E.Schmidto teisininkai atmetė kaltinimus, pavadinę juos „akivaizdžiai melagingais“ ir „teisminės sistemos piktnaudžiavimu“. Gruodžio 17 d. M.Ritter nurodė, kad šalys pasirašė naują susitarimą, todėl ji atsiėmė prašymą dėl laikino apsaugos orderio.
Tačiau vėliau ji pareiškė, kad E.Schmidtas nesilaiko susitarimo ir esą siekia ją „nualinti ekonomiškai“. Byla turėtų būti svarstoma šių metų gruodžio 4 d. Los Andžele.
Kaip praneša „The Post“, nei M.Ritter advokatas, nei E.Schmidto atstovas spaudai situacijos nekomentavo.
Ericas SchmidtasGooglemeilužė
