„Go-go“ šokėjas išklojo santuokos su 50 metų vyresniu milijardieriumi paslaptis: vertė plaukus šalinti lazeriu

Kaip rašo „Daily Mail“, D.Michaelso advokatas Bryan‘as Freedmanas pateikė prašymą bylą nutraukti be išankstinio nusistatymo. Tai reiškia, kad ji gali būti atnaujinta vėliau.
Anot atsiimto ieškinio, D.Geffenas „naudojosi meilės pažadais, kontrole ir prabanga“, kad „įkalintų“ jaunesnį vyrą priklausomybės ir pažeminimo rate. D.Michaelsas teigė, kad milijardierius vertė jį šalinti visus kūno plaukus lazeriu ir keldavo pykčio priepuolius net dėl įaugusio plauko.
Pora susipažino dar 2016 m. pažinčių svetainėje „SeekingArrangement.com“, o susituokė 2023-iaisiais be vedybų sutarties, nors D.Geffeno turtas vertinamas apie 8,7 mlrd. JAV dolerių.
Teismo dokumentuose nurodoma, kad milijardierius jau sumokėjo daugiau kaip 400 tūkst. dolerių grynaisiais, finansavo buvusio sutuoktinio reabilitaciją bei suteikė nemokamus apartamentus Niujorke. Vis dėlto, jis sutinka mokėti iki 50 tūkst. dolerių per mėnesį tik metus ir tik tuo atveju, jei sumos bus įskaitytos.
Advokatas TMZ patvirtino, kad turtiniai ginčai bus sprendžiami mediacijos būdu.
D.Michaelsas savo pareiškimuose teigė, kad D.Geffenas, prisistatantis kaip dosnus filantropas, iš tikrųjų siekė visiškos kontrolės: menkino jo išsilavinimą, vertė keisti išvaizdą, atlikti skausmingas grožio procedūras.
Pasak jo, milijardierius išnaudojo jo sunkų vaikystės išgyvenimų pasakojimą kaip „gundymo įrankį“, vaizduodamas save kaip „baltąjį riterį“, kuris išgelbės jauną vyrą.
„Už jų santykių blizgesio slypėjo išnaudojimo ir pažeminimo schema“, – rašoma 33 puslapių skunde.
D.Geffenas rugsėjį pats kreipėsi į teismą, siekdamas oficialiai nutraukti santuoką ir būti pripažintas vienišu. Jo advokatė – žinoma Holivudo skyrybų specialistė Laura Wasser – nurodė, kad santuoka subyrėjo.
Pora tyliai susituokė Beverli Hilse, o netrukus buvo pastebėti kartu Niujorke. Tačiau santykiai ilgai netruko – po mažiau nei dvejų metų viskas baigėsi viešu skandalu.