Mirė vos 40-ties garsus ukrainiečių kilmės aktorius Romanas Popovas

Ukrainiečių kilmės aktorius mirė Maskvoje po ilgos kovos su sunkia liga. 2018 m. jam buvo diagnozuota astrocitoma – piktybinis smegenų auglys. Po gydymo liga kuriam laikui atsitraukė, tačiau šiemet atsinaujino, ir aktorius ėmė prarasti regėjimą.
„Smegenų navikas žmogų pamažu keičia – jis tampa tylesnis, labiau užsidaro savyje. Bet Romanas vis tiek juokavo, pasakojo istorijas, išliko aktyvus. Nors jam skaudėjo galvą, buvo sunku vaikščioti, vis tiek stengėsi laikytis“, – pasakojo jo žmona Julija.
Per savo karjerą Popovas sukūrė daugiau nei 30 vaidmenų.
R. Popovas gimė 1985 m. vasario 9 d. Konotopo mieste, Ukrainoje, gamtosaugininkų šeimoje. Vaikystę praleido Joškar-Oloje, kur ir ėmė ryškėti jo meniniai gabumai. Nors svajojo apie aktoriaus kelią, dvejonės dėl savo kalbos defekto.
Persikėlęs į Sočį, Romanas pradėjo profesionaliai dirbti renginiuose, o netrukus sutiko kūrybinį partnerį Hovhannesą Grigorjaną.
2013 m. Popovas pirmąkart pasirodė „Comedy Club“ scenoje su pseudonimu Kartavy.
Žinomu jis tapo 2016 m., kai režisierius Ilja Kulikovas pakvietė R. Popovą į serialą „Policininkas iš Rubliovkos“. Jo herojus – tyrėjas Igoris Muchičius – greitai tapo žiūrovų numylėtiniu.
2018-aisiais Romaną ištiko epilepsijos priepuolis, po kurio buvo nustatyta pavojinga trečiojo laipsnio astrocitoma. Operacija Vokietijoje ir gydymas laikinai pristabdė ligą, o 2020 m. testai rodė remisiją. Net ir sunkiai sirgdamas Popovas toliau filmavosi.
Romanas buvo vedęs Juliją iš Joškar-Olos, kuri savo karjeros radijo ir televizijoje atsisakė dėl šeimos.
„Julija paliko viską dėl keisto apvalaus vyro iš Sočio. Esu be galo laimingas, kad turiu tokią žmoną“, – yra sakęs aktorius.
Pora augino tris vaikus.cMažosios gimimas sutapo su sunkiausiu Romano gyvenimo laikotarpiu – kova su vėžiu. Jis sakė, kad dukters atėjimas į pasaulį suteikė jam jėgų kovoti toliau.