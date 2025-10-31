Po beveik 100 metų paaiškėjo neįtikėtinas faktas apie šuniuką Gufį

Praėjo beveik šimtas metų nuo tada, kai Gufis pirmą kartą pasirodė televizijoje, tačiau diskusijos dėl to, kas iš tiesų jis per gyvūnas, vis dar tęsiasi.
Viskas atrodė paprasta: Mikis yra pelė, Donaldas – antis, Klarabelė – karvė. Net Plutas akivaizdžiai šuo – dėl savo elgesio ir manierų. Pete’as, nors panašus į mešką, iš tiesų yra katinas.
Tačiau Gufis – mielas, bet nerangus personažas – ilgus metus kėlė klausimų. Iš pažiūros primenantis šuniuką, jis, pasirodo, nėra toks, kaip daugelis manė.
Mikis Peliukas pirmą kartą pasirodė dar 1928 m., o Gufis debiutavo kiek vėliau – 1932-aisiais animaciniame trumpametražyje „Mickey’s Revue“, kuriame jis vadinosi „Dippy Dawg“. Po kelių pasirodymų, 1934 m., herojus gavo naują vardą – Gufis – ir tapo nuolatiniu serialo veikėju.
Nors jo pirminis vardas rodė, kad jis turėtų būti šuo („Dawg“ – angliškai „dog“ tarminė forma), niekada nebuvo aiškiai pasakyta, kokios rūšies gyvūnas jis iš tikrųjų yra.
Lyginant su Mikiui priklausančiu Plutu, skirtumai akivaizdūs: Gufis vaikšto dviem kojomis, kalba ir elgiasi kaip žmogus, o Plutas – keturiomis ir tik loja.
Internete net kilo teorijų, kad Gufis galbūt visai kitas gyvūnas – juk jo simpatija yra karvė Klarabelė. „Metų metus žmonės ginčijasi – ar Gufis šuo, ar vis dėlto karvė?“ – klausė vienas „Twitter“ vartotojas.
Į šią amžiną diskusiją įsitraukė ir pats B. Farmeris, oficialiai įgarsinantis Gufį nuo 1987 metų.
„Jis nėra šuo,“ – 2020 m. sakė aktorius interviu „Yahoo News“. – „Plutas yra šuo, tačiau Gufis – ne. Jis priklauso tai pačiai šuninių šeimai, kaip ir vilkai: jie nėra šunys, bet turi panašumų. Manau, kad lotyniškas jo pavadinimas būtų Canis Goofus. Jis tiesiog... Gufis.“