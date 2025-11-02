Neįtikėtina, kaip atrodo 59-erių Halle Berry: paaiškėjo, kokios dietos ji laikosi

Šią savaitę aktorė pasidalijo pribloškiančia savo nuotrauka su bikiniu, daryta per atostogas, kai rugpjūtį šventė gimtadienį ir brūkštelėjo: „Štai taip atrodo 59“.
Nuotraukoje, pasidalintoje socialiniuose tinkluose, H.Berry vilkėjo auksinio metalo atspalvio bikinį ir pozavo prie krištolo skaidrumo Bora Boros vandens, demonstruodama savo ištreniruotą kūną.
Ji savo atostogų įvaizdį papildė skarele ant galvos, keliais vėriniais ir aviatoriaus stiliaus akiniais nuo saulės. Socialinių tinklų vartotojai iškart puolė girti jos neįtikėtiną figūrą ir stebėjosi jaunatviška išvaizda.
„Man reikia, kad tavo treneris apsigyventų pas mane,“ – pareiškė viena gerbėja.
„Jaunystės šaltinis tikriausiai kažkur šalia tavęs,“ – pridūrė kita.
„Kur galiu parduoti savo sielą, kad taip atrodyčiau būdama 59?“ – juokavo dar viena komentatorė. Kita sušuko: „59? Kur? Ji sensta taip, lyg būtų atradusi gyvenimo žaidimo kodą!“
Aktorės pavydėtina figūra – sunkaus darbo ir disciplinos rezultatas. Žvaigždė laikosi dietos, kurioje nėra nė trupučio cukraus ir sportuoja beveik kasdien.
Aktorė daugiausia dėmesio skiria jėgos treniruotėms, boksui ir pratimams su savo kūno svoriu, o kovą ji atskleidė, kad sumažino kardio treniruočių kiekį ir dabar labiau susitelkė į svorių kilnojimą.
„Anksčiau darydavau daugiau kardio,“ – ji pasakojo autorei ir menopauzės temų šalininkei Tamsen Fadal.
„X-Men“ žvaigždė paaiškino, kad dabar, įžengdama į menopauzės laikotarpį, susitelkė į raumenų masės didinimą.
„Anksčiau niekada nekilnojau svorių. Darydavau tik pratimus su savo kūno svoriu ir kardio, pavyzdžiui, važinėdavau dviračiu ar bėgiodavau“, – sakė ji.
Nors dviejų vaikų mama pripažino, kad tokios treniruotės jai atrodo „nuobodžios“, ji žino, kad būtent to jos kūnui dabar reikia.
„Šiame gyvenimo etape tai būtina – kilnoju sunkesnius svorius, nei kada nors anksčiau, ir darau tai bent du kartus per savaitę,“ – pasakojo ji.