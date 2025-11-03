Aktorius Anthony Hopkinsas prabilo apie žiaurias patyčias vaikystėje

„Mano mokyklos metai nebuvo sėkmingi – buvau „prastas“ mokinys, ir tai paliko gilų kompleksą.
Buvo taip, kad vienintelis būdas save apsaugoti – nepaisyti visko: jei gaudavau mokytojo pastabą, neišreikšdavau jokios reakcijos“, – kalbėjo jis.
Jis prisiminė, kad buvo vadinamas kvailiu ir pats save laikė nepritampančiu. Tačiau į visa tai aktorius reaguodavo šaltai: stengėsi neišprovokuoti, slėpė emocijas, vaidino blogą mokinį, kad apsisaugotų.
„Ta tyla, kai nesijauti priklausantis – ji tampa masyviu energijos šaltiniu“, – sakė jis.