Aktorius Anthony Hopkinsas prabilo apie žiaurias patyčias vaikystėje

2025 m. lapkričio 3 d. 14:44
Lrytas.lt
Garsusis britų aktorius Anthony Hopkinsas (87 m.) atvirai prisipažįsta: vaikystėje jis kentėjo patyčias ir nesijautė pritampantis. Ištrauka iš jo autobiografijos knygos „We Did OK, Kid“ atskleidžia, kaip mokykloje buvęs „atsiskyrėlis“ savo išgyvenimus perteikė kūryboje, praneša BBC.
„Mano mokyklos metai nebuvo sėkmingi – buvau „prastas“ mokinys, ir tai paliko gilų kompleksą.
Buvo taip, kad vienintelis būdas save apsaugoti – nepaisyti visko: jei gaudavau mokytojo pastabą, neišreikšdavau jokios reakcijos“, – kalbėjo jis.
Jis prisiminė, kad buvo vadinamas kvailiu ir pats save laikė nepritampančiu. Tačiau į visa tai aktorius reaguodavo šaltai:  stengėsi neišprovokuoti, slėpė emocijas, vaidino blogą mokinį, kad apsisaugotų.
„Ta tyla, kai nesijauti priklausantis – ji tampa masyviu energijos šaltiniu“, – sakė jis.
