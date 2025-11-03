Konferencija
Po kalbų apie naujus santykius Jennifer Aniston nutraukė tylą

2025 m. lapkričio 3 d. 16:51
Lrytas.lt
Šių metų vasarą pasklido kalbos, kad žinoma aktorė Jennifer Aniston (56 m.), išgyvenusi skyrybas su garsiais vyrais Bradu Pittu ir Justinu Theroux, užmezgė naujus santykius.
Ne vienas spėliojo, kad naujas jos mylimasis – žinomas pokyčių treneris ir hipnoterapeutas Jimas Curtisas.
Nors apie naujus santykius pati J. Aniston neužsiminė, dabar ji ryžosi nutraukti tylą.
Pirmadienį serialo „Draugai“ žvaigždė savo „Instagram“ paskyroje paviešino netikėtą kadrą, kuriame ji meiliai pozuoja su J. Curtisu.
Pasveikindama Jimą su gimtadieniu, aktorė patvirtino kalbas, kad jis yra naujas jos mylimasis.
„Su gimtadieniu, mano meile. Branginu tave“, – prie nuotraukos rašė ji.
Nuotraukoje matyti, kaip J. Aniston iš nugaros apglėbusi J. Curtisą, o jų rankos susikabinusios.
