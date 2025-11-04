Išrinktas seksualiausias 2025-ųjų vyras: jis – populiarus aktorius

Labiausiai jis išgarsėjo romantiniame seriale „Bridgerton“, kuriame įkūnijo lordą Anthony.
Taip pat jis yra sukūręs įsimintinus vaidmenis tokiuose fimuose kaip „Jurassic World Rebirth“, „Wicked“, „Fellow Travelers“, „Crashing“ ir t.t.
J. Bailey tikino, kad sužinojęs, jog buvo išrinktas seksualiausiu šių metų vyru, negalėjo tuo patikėti.
„Man didžiulė garbė. Akivaizdu, kad esu nepaprastai pamalonintas. Tai visiškai absurdiška (juokėsi)“, – kalbėjo titulą gavęs aktorius.
Žavingasis J. Bailey per kelis metus tapo vienu geidžiamiausių Holivudo žvaigždžių. Tačiau pasirodo, kad jis dar tik mokosi priprasti prie viso to šurmulio.
Paklaustas, kada pirmą kartą suprato, kad jo šlovė auga, J. Bailey prisiminė akimirką 2020-aisiais. Tada jam šlovę atnešė „Netflix“ serialas „Bridgerton“.
„Vieną rytą radijas įsijungė su žinia: „Štai 7 valandos naujienos. Bet prieš tai – gal galime pakalbėti apie Jonathan Bailey?“ Pagalvojau, kur mano dienoraštis? Ar tai tikra? Tai buvo beprotiška“, – pasakojo jis.
Aktorius išreiškė dėkingumą už galimybę dirbti su „genialiais“ talentais, tokiais kaip Mattas Bomeris, Ariana Grande, Cynthia Erivo ir Scarlett Johansson.
J. Bailey augo kaimiškoje Oksfordšyro vietovėje kartu su trimis vyresnėmis seserimis ir tėvais – mama Karol ir tėčiu Stiuartu.
Jis būdamas vos penkerių jau žinojo, kad nori tapti aktoriumi.
Sulaukęs septynerių, jis jau vaidino Karališkojoje Šekspyro trupėje Londone ir nuo tada nuosekliai tobulina savo meistrystę tiek scenoje, tiek ekrane.
Primename, kad anksčiau leidinio „People“ seksualiausiais vyrais buvo išrinkti Patrickas Dempsey, Johnas Legendas, Channingas Tatumas, Ryanas Reynoldsas, Dwayne'as Rockas Johnsonas, Denzelis Washingtonas, Davidas Beckhamas ir Matthew McConaughey.