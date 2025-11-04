Staiga mirė populiarios britų alternatyvaus roko grupės lyderis

Socialiniuose tinkluose gedintys grupės nariai rašė, kad A. Metcalfe buvo „vienas geriausių visų laikų atlikėjų“, ir išreiškė gilų liūdesį dėl netekties.
Mirties priežastis kol kas atskleista nebuvo.
„Šiandien mūsų širdys sudužo. Liūdna pranešti, kad mūsų draugas, brolis ir grupės „Sound of Guns“ lyderis mirė.
Andy buvo vienas iškiliausių scenos žmonių. Jo buvimas scenoje buvo nepakartojamas, dainų kūrimas – nuostabus, o balsas – unikalus.“ Matėme neįtikėtinus dalykus, grojome įspūdingose scenose ir sutikome nuostabių žmonių“, – liūdėjo „Sound of Guns“. Taip pat grupė padėkojo jam už indėlį į muziką.
„Sound of Guns“ – anglų alternatyvaus roko grupė iš Liverpulio, susikūrusi 2008 m. Grupėje grojo Lee Glynnas, Nathanas Crowley, Johnas Coley, Simonas Finley ir Andrew Metcalfe.
2010 m. jie išleido debiutinį albumą „What Came From Fire“, o 2012 m. pasirodė antrasis – „Angels and Enemies“. Tais pačiais metais grupė surengė Didžiosios Britanijos ir Europos turą, tačiau 2013 m. spalį paskelbė neribotą pertrauką.
„Sound of Guns“ savo aktyviais metais sulaukė kritikų pripažinimo, koncertavo didžiuosiuose festivaliuose.
Andrew Metcalfe liks prisimenamas kaip charizmatiškas, aistringas scenos žmogus, kurio balsas ir energija įkvėpė daugelį.
mirėnetektisDainininkas
