Karališkasis istorikas: per 4 dienas į prabangų Tailando viešbutį princas Andrew buvo atsivedęs net 40 prostitučių

Pasak Lownie, kalbėjusio naujoje „Daily Mail“ tinklalaidėje „Deep Dive: The Fall of the House of York“, per vieną mokesčių mokėtojų lėšomis finansuotą kelionę į Tailandą, Andrew per keturias dienas į penkių žvaigždučių viešbutį atsivežė net 40 prostitučių.
Jis pasakojo apie buvusio princo žlugimą ir teigė, kad tuo metu princas Charlesas (dabar karalius Karolis III) buvo įspėjęs dėl brolio paskyrimo į prekybos pasiuntinio pareigas 2001 m. – esą Andrew tiesiog vaikysis moterų. Tačiau, anot istoriko, šį perspėjimą ignoravo tuometinis ministras pirmininkas Tony Blairas ir jo bendražygis Peteris Mandelsonas.
„2001-aisiais Andrew buvo 41-eri, jam prasidėjo vidurio amžiaus krizė. Jis pasinaudojo pasiuntinio pareigomis – apmokamomis iš mokesčių mokėtojų pinigų – ir pradėjo keliones, kurios dažnai virsdavo privačiomis atostogomis,“ – sakė Lownie.
Pasak istoriko, per garsųjį vizitą į Tailandą, skirtą šalies karaliaus gimtadienio minėjimui, Andrew atsisakė apsistoti ambasadoje ir pasirinko prabangų penkių žvaigždučių viešbutį.
„Per keturias dienas į viešbutį buvo atvežtos 40 prostitučių. Visa tai buvo įmanoma dėl diplomatų ir kitų pareigūnų pagalbos,“ – teigė Lownie.
Anot jo, šiuos teiginius patvirtino keli šaltiniai – tarp jų „Reuters“ korespondentas ir vienas Tailando karališkosios šeimos narys.
Prieš kelias dienas Bakingamo rūmai pranešė, kad karalius Karolis III pradėjo oficialią procedūrą, kuria siekiama atimti iš Andrew princo titulą ir iškeldinti jį iš „Royal Lodge“ rezidencijos.
Be skandalų dėl moterų, Lownie teigimu, rimčiausia problema buvo tai, kad Andrew prekybos pasiuntinio pareigas naudojo savo verslo interesams. Istorikas ragina Nacionalinį archyvą paviešinti su tuo laikotarpiu susijusius dokumentus, nes, anot jo, „aplink Andrew egzistuoja tylos sąmokslas“.