Paslaptingomis aplinkybėmis mirė 31-erių influencerė, norėjusi būti panaši į „Barbę“

Kaip skelbė „The Mirror“, B. Jankavski buvo rasta negyva savo namuose San Paule, Brazilijoje.
Policija pradėjo tyrimą ir jos mirtį įregistravo kaip „įtartiną“. Pareigūnai laukia išsamaus autopsijos rezultato.
Moteris buvo pasidariusi net 27 operacijas ir išleido apie 47,6 tūkst. eurų, kad atrodytų kaip tikra lėlė Barbė.
Greitosios pagalbos tarnybos buvo iškviestos į jos namus savaitgalį, tačiau atvykę medikai moters atgaivinti nebegalėjo.
Tai įvyko vos keliomis dienomis po to, kai Lago Verdėje pareigūnai patvirtino kitos Brazilijos influencerės, Fernandos Oliveiros da Silvos, mirtį.
Tą pačią dieną pas B. Jankavski buvo atėjusi jos draugė, kuri išėjo dar prieš jai mirštant.
Ji policijai aiškino, kad tą dieną Barbara buvo susižeidusi akį.
Barbara turėjo daugiau nei 55 tūkst. sekėjų „Instagram'e“ ir daugiau nei 344 tūkst. „TikTok'e“, kur buvo žinoma kaip Boneca Desumana. Išvertus iš portugalų kalbos tai reiškia „Nežmoniškoji lėlė“.
Ji taip pat dalyvavo keliuose Brazilijos televizijos šou ir reklamos kampanijose.
Nepaisant didelio populiarumo, B. Jankavski savo „Instagram“ paskyroje nebuvo nieko paskelbusi nuo spalio 1 d.
„TikTok'e“ ji paskutinį kartą skelbė rugsėjo 7 d., kai įdėjo vaizdo įrašą apie pinigų leidimą.
Gerbėjai buvo sukrėsti jos mirties ir negalėjo patikėti, kad Barbaros nebėra.
