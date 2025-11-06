Iš Meghan Markle – stulbinanti žinia

Anot žiniasklaidos, ji nusifilmavo komedijoje „Close Personal Friends“. Pasak žurnalo „Variety“, filmas pasakoja apie „paprastą porą, kuri per išvyką į Santa Barbarą sutinka žinomą porą“.
M. Markle prieš savo vestuves su britų princu išgarsėjo vaidmeniu seriale „Kostiumuotieji“ („Suits“). Tačiau pastaruosius septynerius metus ji nekūrė vaidmenų kine ir praeityje užsiminė, kad ketina atsisakyti aktorystės. M. Markle buvo galima išvysti keliuose „Netflix“ dokumentiniuose filmuose apie ją pačią.
Harry‘is ir Meghan 2020 m. pasirašė su „Netflix“ sutartį, kurios vertė, anot žiniasklaidos, siekė 100 mln. dolerių (88,9 mln. eurų). Šešių dalių dokumentinį serialas „Harry & Meghan“ apie poros santykius ir kivirčą su britų karališkaisiais rūmais per pirmąsias keturias dienas po paskelbimo buvo žiūrėtas 23 mln. kartų – tai „Netflix“ dokumentikos rekordas.
Šių metų rugpjūtį garsi pora pasirašė su „Netflix“ naują, vadinamąją „First Look“ sutartį, tačiau ji esą nėra tokia pelninga kaip ankstesnė.
Kovą pradėta rodyti M. Markle gyvenimo būdo ir kulinarinė laida „With Love, Meghan“, kurioje Sasekso hercogienė, be kita ko, dalija patarimus apie maisto gaminimą, sodininkystę ir švenčių organizavimą. Nors laida sulaukė kritikos, tačiau ją taip pat žiūrėjo milijoninė publika.
Harry‘is ir Meghan 2020 m. po ginčų su britų karališkąja šeima atsisakė karališkųjų pareigų ir nuo tada gyvena Kalifornijoje.
