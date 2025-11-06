Naujas A. Pugačiovos ir M. Galkino pirkinys verčia aiktelėti: už įspūdingą sumą įsigijo vilą Bulgarijoje

Per tarpininkus pora nusipirko prabangią vilą, kurios vertė siekia apie 500 tūkst. eurų.
Tai ne pirmasis A. Pugačiovos nekilnojamojo turto objektas Bulgarijoje – anksčiau ji jau buvo įsigijusi vasarnamį netoli Varnos.
Pasak žiniasklaidos, A. Pugačiova ir jos vyras įsigijo vilą uždarame komplekse Sofijos pakraštyje, Vitošos kalno papėdėje.
Sandoris buvo atliktas konfidencialiai, be jų asmeninio dalyvavimo – būstas buvo pasirinktas pagal projektą, dar jo nemačius realiai. Teigiama, kad pora planuoja apsilankyti naujoje rezidencijoje ne anksčiau kaip 2026 m. kovą, o šiuo metu gyvena Kipre.
Vila, kurios plotas siekia apie 229 kv. metrus, yra prestižiniame gyvenamajame kvartale Sofijos pakraštyje.
Šaltiniai kalba, kad sprendimą įsigyti turtą Bulgarijoje lėmė nutekėjusi informacija apie jų turtą Kipre. Po to, kai šeimos namo adresas Limasolyje tapo viešai prieinamas, A. Pugačiova ir M. Galkinas nusprendė ieškoti saugesnės ir labiau izoliuotos gyvenamosios vietos.
