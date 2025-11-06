Sekso skandalas M. Schumacherio viloje: prabilo išžaginimu kaltinamo lenktynininko tėvai

Teigiama, kad incidentas įvyko 2019 m. per kokteilių vakarėlį M.Schumacherio prabangioje viloje Glane, Šveicarijoje.
Slaugytoja, tuo metu dirbusi M.Schumacherio šeimos medicinos komandoje, tvirtina, kad J.Mawsonas atėjo į jos kambarį ir du kartus ją išprievartavo, kai ši buvo be sąmonės. Sportininkas kaltinimus neigia ir tikina, kad jų santykiai buvę pagarbūs, o pora prieš tai buvo pasibučiavusi viename Ženevos naktinių klubų.
J.Mawsona, laikomas kylančia tarptautinio autosporto žvaigžde, turėjo stoti prieš teismą Nyone spalio 15 dieną, tačiau posėdyje nepasirodė. Tai sukėlė spekuliacijų dėl jo buvimo vietos.
Jo tėvai, Troy ir Betty Mawsonai, prabilo „Daily Mail“ ir pareiškė, kad jų sūnus ketina bendradarbiauti su teismu ir sieks apginti savo reputaciją. Anot jų, jie tvirtai tiki jo nekaltumu, o kaltinimus vadina „sąmokslu“.
Šeima atsisakė detaliai komentuoti vykstantį procesą, tačiau atkreipė dėmesį į ilgesnį laikotarpį tarp tariamo įvykio ir pareikštų kaltinimų. Kodėl sūnus nepasirodė teisme, jie nepaaiškino, tačiau suabejojo, kodėl skundai pateikti tik po trejų metų.
Skundas policijai pateiktas 2022 m., jau po to, kai slaugytoja buvo atleista iš darbo. Teigiama, kad M.Schumacherio šeimos tuo metu ji neinformavo apie tariamą prievartavimą.
J.Mawsonas buvo artimas garsiojo lenktynininko sūnaus Micko Schumacherio draugas. Jis taip pat varžėsi su kitomis būsimomis žvaigždėmis – Lando Norrisu ir George'u Russellu.
Pagal teismo dokumentus, 2019 m. lapkričio 23 d. jis viešėjo rezidencijoje Ženevos ežero pakrantėje. Biliardo kambaryje kartu su dviem kitais darbuotojais žaidė biliardą, kai prie jų prisijungė pamainą ką tik baigusi slaugytoja.
Po kelių gėrimų moteris pasijuto blogai ir buvo kolegų nuvesta pailsėti. Dokumentuose teigiama, kad ji buvo paguldyta su drabužiais ir palikta miegoti įjungus šviesą.
Prokurorai tvirtina, kad netrukus po to J.Mawsonas grįžo į kambarį ir ją išžagino, kai ši buvo be sąmonės. Kiti darbuotojai jokio įvykio nepastebėjo, o pati slaugytoja vėliau nubudo nieko neprisimindama.
Tuo metu J.Mawsonas dalyvavo įvairiose lenktynių serijose, įskaitant „Porsche Supercup“, vėliau – Australijos S5000 čempionate, kurį laimėjo 2021 ir 2022 m.
2023 m. jam buvo skirta trejų metų diskvalifikacija, kai dopingo testas parodė draudžiamo papildo vartojimą. Sportininkas tvirtino, kad tai buvo klaida, nes papildą rekomendavo jo mergina.
Socialiniuose tinkluose jis atsiprašė komandų, rėmėjų ir gerbėjų, teigdamas, kad ketina sugrįžti į sportą po 2026 m. gegužės 13 d.
Nors jis nepasirodė paskutiniame teismo posėdyje, manoma, kad pernai buvo nuvykęs į Glandą susitikti su pareigūnais dėl šių kaltinimų. Teismo procesas atidėtas iki dar nenustatytos datos.
Jo dabartinė buvimo vieta nėra patvirtinta, tačiau manoma, kad sportininkas yra Australijoje.