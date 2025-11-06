Skaudi netektis: dėl klastingos ligos mirė garsus 51-erių reperis

Pranešama, kad vyras mirė šeštadienį po komplikacijų, kurias sukėlė smegenų aneurizma.
Smegenų aneurizma – susilpnėjusios ir išsipūtusios arterijos sienelės „maišelis“ galvos smegenyse, galintis plyšti ir sukelti pavojingą kraujavimą.
Reperis mirė praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo nugabentas į ligoninę po sąmonės praradimo Las Vegase.
Apie netektį patvirtino atlikėjo sūnus Ty'Gee Ramon Cliftonas. Jis socialiniuose tinkluose išplatino pranešimą.
„Amžinąjį atilsį didžiausiai legendai, kokią pažįstu.
Nuo lapkričio 1-osios mano tėtis įgijo sparnus. Tai sunki tema man – nežinau, kaip viskas klostysis. Bet esu čia, kad paneigčiau daugelį neteisingų gandų.
Žinau, kad mano tėtis buvo legenda visame pasaulyje, daugelis žmonių dėl jo jaudinosi, nebuvo tikri, ką girdėjo. Tad kaip vyriausias jo vaikas patvirtinu – jis iškeliavo.
Mano tėvui buvo 51 metai, kai tai įvyko... Jis neturėjo rimtų sveikatos problemų, tai tiesiog gyvenimo dalis. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteiks ramybės tiems, kurie dabar išgyvena netektį.
Kaip ir daugelis vyresnių žmonių, mano tėtis turėjo padidėjusį kraujospūdį. Jis vartojo vaistus... Kai jis sukniubo, mirė dėl aneurizmos – kraujo išsiliejimo į smegenis“, – dėstė reperio sūnus.
Po šiuo įrašu ėmė plūsti gerbėjų užuojautos kupini kometarai.
Young Bleed karjerą pradėjo 2000-aisiais su „No Limit Records“. Jis išgarsėjo bendradarbiaudamas su C-Loc kūrinyje „How Ya Do Dat“. Vėliau jis pasirašė sutartį su Master P, bet po kurio laiko grįžo prie solinės kūrybos. 2010 m. jis įkūrė savo įrašų kompaniją „Trap Door Entertainment“.
Young Bleed nuo devynerių tobulino repo įgūdžius Baton Ružo (Luizianos valstijoje) gatvėse. Jis buvo žinomas dėl tokių hitų kaip „How Ya Do That“, „Better Than Last Time“, „Keep It Real“ ir kitų.