ŽmonėsUžsienio žvaigždės

M. Galkinas prisilinksmino? Plinta skandalingi kadrai iš vakarėlio Dubajuje su prieštaringai vertinama S. Loboda

2025 m. lapkričio 7 d. 18:50
Lrytas.lt
Socialinius tinklus sprogdina įrašai, kuriuose vakarėlyje užfiksuoti komikas Maksimas Galkinas (49 m.) ir prieštaringai vertinama ukrainiečių atlikėja Svetlana Loboda (43 m.).
Du vaizdo įrašai buvo paskelbti dainininkės gerbėjų paskyroje „TikTok“ platformoje.
Juose matyti, kad Maksimas ir Svetlana šėlsta Dubajuje, privataus renginio metu.
Pirmajame vaizdo įraše S.Loboda atlieka dainą „SuperSTAR“, o M.Galkinas šoka šalia jos. Kitame įraše komikas dainuoja ukrainiečio Liubomyro Jakymo kūrinį „Smerėka“, šiek tiek pakeisdamas žodžius.
Viename iš įrašų pažymėta vieta – Dubajus, tačiau kam tiksliai šventėje koncertavo atlikėjai, kol kas nežinoma.
S.Loboda prieštaringai vertinta dėl savo požiūrio į Rusijos sukeltą karą Ukrainoje.
Maksimas Galkinasvakarėliskomikas
