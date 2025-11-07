Mirė žinomas Rusijos TV laidų vedėjas Jurijus Nikolajevas

N. Ciskaridzė pasidalijo keliomis nuotraukomis su J. Nikolajevu ir prisiminė, kaip dalyvavo jo jubiliejinėje televizijos laidoje.
„Jurijus Nikolajevas iškeliavo į dangų... Visai neseniai mes kartu eteryje, laidoje „Šįvakar“, šventėme profesinį žmogaus, kuris įžiebė tiek daug žvaigždžių, jubiliejų... Ir štai dabar atėjo žinia, kad jo nebėra... Kaip skaudu! Prisiminime jį kartu... Amžina šviesa ir atminimas“, – parašė N. Ciskaridzė prie dviejų nuotraukų su J. Nikolajevu.
J. Nikolajevas buvo populiarios sovietmečio televizijos laidos „Rytinė žvaigždė“ vedėjas. Taip pat jis vedė tokias laidas kaip „Rytinis paštas“, „Respublikos pasididžiavimas“ ir „Šokiai ant ledo“.
Žiniasklaida kol kas nepraneša tikslios laidų vedėjo mirties priežasties. Teigiama, kad jis blogai pasijautė namuose namuose ir buvo paguldytas į ligoninę.
Be to, 2007 m. J. Nikolajevui buvo diagnozuotas žarnyno vėžys, o 2024 m. lapkritį jis buvo hospitalizuotas dėl plaučių uždegimo.
J. Nikolajevas gimė Kišiniove, buvo du kartus vedęs, tačiau vaikų neturėjo.
Ką J. Nikolajevas kalbėjo apie karą Ukrainoje?
2022 metais, po plataus masto Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, laidų vedėjas skundėsi, kad dėl Rusijai pritaikytų sankcijų jis nebegali keliauti į Europą – ypač į Ispaniją ir Italiją. Vis dėlto J. Nikolajevas pažymėjo, kad ir Rusijoje yra puikių vietų poilsiui.
„Ne tai kad labai dėl to pergyvenu. Bet jei neleidžiama – tai neleidžiama... Mėgstamiausios Vakarų šalys – Ispanija ir Italija. O jei kalbame apie Rusiją – tai Maskvos sritis, Sočis. Mūsų šalyje yra daug gražių vietų, kurias galima atrasti“, – yra sakęs J. Nikolajevas.
Be to, J. Nikolajevas teigė esantis įsitikinęs, kad Rusija susitvarkys nepaisant sankcijų.
„Man nusispjaut į sankcijas. Turime dainuoti, šokti, rengti koncertus. Juolab kad mūsų šalis didelė... Negaliu išvykti į užsienį? Dabar niekas negali to padaryti...“ – kalbėjo J. Nikolajevas.
J. Nikolajevas taip pat kritikavo Rusijos menininkus, kurie paliko šalį po invazijos į Ukrainą.
„Jei išvyko, reiškia, yra prieš mus. Reiškia, jam ar jai kelio atgal į Rusiją nebėra – visos koncertų salės turi būti uždarytos. Tegu dirba ten, o grįžti negalima. Aš – patriotas“, – yra sakęs J. Nikolajevas.
Be to, 2015 m., gavęs Garbės ordiną iš Vladimiro V. Putino rankų, J. Nikolajevas pasveikino tuometinį Rusijos gynybos ministrą Sergejų Šoigu su gimtadieniu ir pavadino jį „vertingu žmogumi“.