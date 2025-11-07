Televizijos žvaigždės šeimą sukrėtė skaudi netektis: kūdikis pasaulį paliko vos gimęs

Apie netektį socialiniuose tinkluose pora pranešė pirmadienio vakarą, rašė „Dailymail“.
Jie pasidalijo jautriomis nuotraukomis iš ligoninės, kuriose laiko savo 27-ąją nėštumo savaitę gimusią mažylę ant rankų.
Billas ir Issy neslėpė, kad vis dar negali patikėti tuo, kas įvyko.
Jų širdis drasko didžiulis netekties skausmas, kurio neturėtų patirti nei vienas tėvas.
„Mūsų mieloji mergaitė Olive May Goldsmith gimė miegodama penktadienį, 27-ąją savaitę.
Ji kovojo iš visų jėgų, ypač pastarąsias kelias savaites, nepaisant visų prieštaravimų, ir toliau stebino gydytojus bei akušeres savo jėga išsilaikyti, kol nebegalėjo.
Ji yra tobula – per daug tobula šiam sudaužytam pasauliui. Niekada nemačiau tokio tobulo mažo veido ir kūno. Olive turėjo mamos lūpas, šypsenos raukšleles ir skruostus, o tėčio – ilgas kojas.
Mes niekada nepatyrėme tokios meilės ir niekada nejautėme tokio skausmo. Žodžiai „atsiprašau, nėra širdies plakimo“ persekios mus amžinai.
Trys dienos, praleistos su Olive ligoninėje po jos gimimo, buvo pačios ypatingiausios ir sunkiausios dienos, kurias kada nors išgyvenome.
Mes apipylėme ją bučiniais, aprengėme, skaitydavome jai, dainuodavome ir vesdavomės į lauką. Kiekvieną sekundę sakydavome jai, kokia ji tobula ir mylima. Palikti Olive buvo sunkiausias dalykas, kurį mums kada nors teks padaryti. Joks tėvas neturėtų atsisveikinti su savo kūdikiu ar išeiti iš ligoninės be jo.
Mes mylime tave labiau, nei tu kada nors gali įsivaizduoti, Olive. Tu buvai kovotoja iki galo ir palaikei savo mamą bei tėtį per pačią skaudžiausią kelionę.
Iki kito susitikimo, mūsų mieloji mergaite Olive“, – rašė gedintys tėvai.