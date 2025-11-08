„Mis Visata“ konkursą Tailande sudrebino drama: po grubių replikų Meksikos gražuolei – chaosas ir vadovo ašaros

Daugiau nei 120 dalyvių iš viso pasaulio susirinko Tailande varžytis dėl „Mis Visata“ karūnos – vieno prestižiškiausių grožio konkursų pasaulyje. Tačiau šiemet visų dėmesį patraukė ne blizguss podiumas, o užkulisiniai skandalai.
Meksikos atstovė Fátima Bosch surengė tikrą sceną – pasipuošusi vakarine suknele ir aukštakulniais ji demonstratyviai išėjo iš dalyvių prisistatymo šou.
To priežastis – konkurso vykdomojo direktoriaus Nawat Itsaragrisil komentaras. Tiesioginės transliacijos metu jis, kaip teigiama, pavadino „Mis Meksiką“ „kvailute“ dėl to, kad ši esą nepasidalijo reklaminio turinio socialiniuose tinkluose.
Nors vėliau Nawat neigė vartojęs tokį žodį, įtampa peržengė ribas. Vedėjas iškvietė apsaugą, o F.Bosch paliko salę lydima „Mis Irako“.
„Jūsų vedėjas mane įžeidė – jis mane pavadino kvaila. Pasaulis turi tai pamatyti, nes mes esame stiprios moterys, ir ši scena – mūsų balsas“, – pareiškė F.Bosch žurnalistams.
Dalyvės stojo į jos pusę, tačiau netrukus sustingo, kai vedėjas perspėjo: „Kas nori tęsti konkursą – tegul sėdasi.“
Skandalas neliko nepastebėtas. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum praėjusį trečiadienį pagyrė F.Bosch už drąsą ir pasipriešinimą nepagarbai.
„Fátima – pavyzdys, kaip moterys turi kalbėti, kai susiduria su agresija. Viešuose renginiuose visada sakau: moterys atrodo gražiau, kai išdrįsta pasisakyti“, – sakė ji.
Meksikos ambasada Tailande pranešė palaikanti nuolatinį ryšį su F.Bosch ir jos šeima, bet daugiau komentarų neteikė.
Po skandalo „Mis Visata“ organizacijos prezidentas Raul Rocha viešai pasmerkė vadovo elgesį.
„Neleisime, kad būtų pažeidžiamos pagarbos ir orumo vertybės. Deja, Nawat pamiršo, ką reiškia būti tikru vadovu“, – sakė jis.
Vėliau Nawat pasirodė spaudos konferencijoje – su smokingu, rankoje laikydamas nosinaitę ir braukdamas ašaras. Jis teigė, kad jaučiasi išduotas.
Tačiau tą patį vakarą jis pasirodė atidarymo ceremonijoje ir viešai atsiprašė: „Aš – tik žmogus. Spaudimas didžiulis. Niekada nenorėjau niekam pakenkti. Nuoširdžiai atsiprašau.“
Tai ne pirmas kartas, kai Tailando konkursų organizatorius patenka į panašią situaciją. Pernai jo vedamo „Miss Grand International“ konkurso dalyvės piktinosi, kad vietoje žadėto prabangaus kruizo Kambodžoje jos buvo pasodintos ant plastikinių kėdžių ir vaišintos žemės riešutais turistiniame laive.
Šiemet konkursą aptemdė ir kitas incidentas – Tailando žiniasklaida pranešė, kad policija tyrė kai kurias dalyves dėl vaizdo įrašų, kuriuose buvo matomos pagalvės su internetinio kazino logotipu. Tokia reklama šalyje pažeidžia griežtus lošimų įstatymus.
„Mis Visata 2025“ finalas turėtų įvykti lapkričio 21 dieną Nontaburio provincijoje.