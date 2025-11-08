Liūdna žinia: sulaukusi 78-erių mirė žinoma muzikantė

ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Sekmadienį muzikos bendruomenę sukrėtė liūdna žinia – būdama 78-erių mirė garsi amerikiečių muzikantė Donna Jean Godchaux-MacKay.
Kaip skelbė „TMZ“, apie mirtį pranešė jos atstovas spaudai. Jis patvirtino, kad žinoma vokalistė mirė nuo vėžio, su kuriuo kovojo jau ilgą laiką.
Donna savo gyvenimą baigė hospiso įstaigoje Nešvilyje, Tenesio valstijoje.
Po netekties jos šeimos nariai turėjo vieną prašymą.
„Ji buvo švelni ir graži siela, o visi, kurie ją pažinojo, yra suvienyti netekties.
Šeima šiuo gedulo metu prašo privatumo. Kaip sakė „Grateful Dead“ tekstų autorius Robertas Hunteris: „Tegu keturi vėjai nupučia ją saugiai namo“, – rašoma šeimos narių pranešime.
Donna labiausiai išgarsėjo dėl savo pasirodymų su grupe „Grateful Dead“ nuo 1971 iki 1979 metų.
Prieš tai ji buvo dainavusi su pasaulinio lygio atlikėjais, tokiais kaip Elvis Presley, Cher, Boz Scaggs ir kitiais.
Donnos gyvenimą buvo sukrėtusi ir siaubinga tragedija – jos vyras ir grupės narys Keithas Godchaux žuvo autoavarijoje, todėl ji kuriam laikui pasitraukė iš muzikos.
Vėliau ji vėl rado meilę su bosistu Davidu MacKay.
