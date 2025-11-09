ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Išvydę kraują kaitinančius 58-erių italų milijonieriaus kadrus internautai išsilydė: „Noriu būti kaip šis vyras“

2025 m. lapkričio 9 d. 08:18
Lrytas.lt
Daugiau nei 22 mln. sekėjų turintis 58-erių italas Gianluca Vacchi socialiniuose tinkluose dalijasi prabangia kasdienybe.
Šįkart jis sekėjus palepino erotiškais kadrais, kuriuose pozavo vilkėdamas itin atviras maudymosi kelnaites.
Įamžintose akimirkose matyti, kaip Italijos milijonierius laiką leidžia prie vandens telkinio.
Pirmuosiuose kadruose G. Vacchi, atsigulęs krante, demonstruoja ištreniruotą, įdegusį kūną, o kituose – maudosi.
„Rugsėjis“, – šalia nuotraukų trumpai brūkštelėjo jis.
Šios akimirkos kaipmat ištirpdė internautų širdis – sulaukė daugiau nei 80 tūkst. patiktukų bei beveik tūkstančio komentarų.
„Oho“, „Kai užaugsiu, noriu būti kaip šis vyras“, „Tai verčia mano širdį virpėti“, – pagyrų milijonieriui negailėjo sekėjai.
