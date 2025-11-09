J. Bezoso viloje – prabangi K. Jenner 70-mečio puota su visa Holivudo grietinėle: šėlo ir M. Markle su princu Harry

Šiemet gimtadienis vyko Džeimso Bondo tema, o šaltinių teigimu, tai buvo žaisminga aliuzija į skaičių 007 ir pačios Kris amžių – 70 metų. Anksčiau Jenner savo 60-metį buvo pažymėjusi „Didžiojo Getsbio“ stiliaus vakarėliu.
Į išskirtinį renginį, anot TMZ, susirinko apie 300 svečių, tarp jų – visos Kardashian – šeimos narės ir daugybė pramogų pasaulio žvaigždžių: Oprah Winfrey, Adele, Nicky Hilton, Mariah Carey, Markas Zuckerbergas. Visas vakarėlio nuotraukas galite rasti čia.
Į vakarėlį atvykęs princas Harry atrodė rimtas ir santūrus, tuo tarpu jo žmonos Meghan veidą puošė plati šypsena. Ji pasirinko juodą prigludusį topą ir sujuosiamą sijoną, subtiliai atidengusį vieną koją.
Harry vilkėjo klasikinį juodą smokingą su varlyte ir segėjo aguoną, skirtą Atminimo dienai pagerbti – šią dieną Jungtinės Karalystės karališkoji šeima tradiciškai mini Londone.
Pati Kris Jenner į Bezosų rezidenciją atvyko pasipuošusi įspūdinga raudona, be petnešėlių suknele su ilgu šleifu. Plaukus ji susirišo į elegantišką kuodą. Prie suknelės ji priderino ilgas juoda spirštines.
Šalia jos – ilgametis partneris Corey Gamble (44 m.).
Visgi pasirodė ir gandų. TMZ teigimu, kai kurie šaltiniai spėja, jog 70-asis gimtadienis galėjo būti priedanga slaptoms K.Jenner ir C.Gamble vestuvėms, po daugiau nei dešimtmetį trunkančios jų draugystės.
Įdomu, kad Kris ir keturios jos dukros – Kim, Khloe, Kylie ir Kendall – šią vasarą taip pat dalyvavo Jeffo Bezoso ir Lauren Sanchez prabangių vestuvių šventėje.
Kris JennerGimtadienisMeghan Markle
Rodyti daugiau žymių