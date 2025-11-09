Moterimi tapęs R. De Niro sūnus prabilo apie bendravimą su tėvu

Translytė Airyn De Niro žurnalui „Them“ pasakojo, kad tėvo palaikymas buvo toks nuoširdus, jog tai iki šiol ją jaudina.
„Jo palaikymas iki šiol nesibaigia, ir aš už tai esu be galo dėkinga“, – sakė 30-metė interviu, duotame po ankstesnio balandžio mėnesio pokalbio su leidiniu.
Pasak Airyn, R. De Niro nuo pat pradžių džiaugėsi jos sprendimu ir nauju gyvenimo etapu.
„Jis kalbėjo apie tai, kaip džiaugiasi dėl manęs, nes turiu nuostabų vaikiną, kurį jis pažįsta. Tėtis man pasakė: „Turi žmogų, kuris myli tave tokią, kokia esi, ir tau nereikia keistis dėl nieko kito“, – pasakojo Airyn.
Airyn pasakojo, kad neseniai jie kartu lankėsi terapijos sesijoje, kur kalbėjosi apie jos pokyčius.
„Jis pasakė: „Nėra kito kelio, kaip tik priimti savo vaiką tokį, koks jis yra, ir leisti jam eiti tuo keliu, kurį pasirenka gyvenime. Jis tikrai puikus tėvas ir, dar svarbiau, moka priimti visus žmones – nesvarbu, iš kur jie kilę ar kokie yra“, – pasakojo ji.
Pasak Airyn, tėvas, nors ir sulaukęs garbingo amžiaus, elgiasi taip, kaip turėtų elgtis kiekvienas tėvas.
Airyn motina – aktorė Toukie Smith, su kuria R. De Niro augina ir jos dvynį brolį Julianą. Holivudo žvaigždė iš viso augina septynis vaikus, o jauniausioji, Gia, gimė 2023 m. balandį su dabartine partnere Tiffany Chen.
Birželį aktorius žurnalui „People“ sakė, kad „mylėjo ir palaikė Airyn prieš jos pokyčius, ir dabar myli bei palaiko ją kaip dukrą.“
„Nežinau, kodėl dėl to tiek triukšmo… Aš myliu visus savo vaikus“, – tada sakė R. De Niro.