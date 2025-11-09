Sklando kalbos apie didelius „TikTok“ pokyčius: akys krypsta į D. Trumpo sūnų

Kaip skelbė „Newsweek“, šias pareigas socialinių tinklų milžinėje, kuri pereina į JAV nuosavybę, jam pasiūlė buvęs D. Trumpo socialinių tinklų vadybininkas Jackas Adventas.
Jo teigimu, B. Trumpo paskyrimas galėtų padidinti „TikTok“ patrauklumą tarp jaunų vartotojų. Tačiau vis dar nežinoma, ar jo pasiūlymas bus įgyvendintas.
Kodėl tai svarbu?
„TikTok“ ateitis, turint omenyje, kad JAV šį tinklą naudoja apie 170 mln. žmonių, kurį laiką atrodė neaiški. Amerikos įstatymų leidėjai kėlė susirūpinimą dėl nacionalinio saugumo, duomenų privatumo ir užsienio įtakos.
Prezidentaujant Joe Bidenui buvo reikalaujama, kad Kinijoje įsikūrusi „TikTok“ patronuojanti bendrovė „ByteDance“ parduotų savo turtą Amerikoje, kitaip programėlė būtų uždrausta šalyje.
Tačiau D. Trumpas pareiškė norįs pasiekti susitarimą ir laikinai leido programėlei veikti.
Manoma, kad jei prezidento sūnus įsitrauktų į šį projektą, tai galėtų kelti klausimų dėl interesų konflikto ir dėl to, kokią įtaką prezidentas galėtų turėti šiai platformai.
Kas žinoma?
J. Adventas leidiniui „Daily Mail“ minėjo, kad D. Trumpas turėtų apsvarstyti galimybę paskirti savo sūnų Barroną ir netgi kitus jaunus amerikiečius į „TikTok“ valdybą. JO manymu, programa tada būtų itin patraukli jauniems žmonėms.
Tačiau nėra aišku, ar bus priimtas šis pasiūlymas, nes B. Trumpo pagrindinis dėmesys šiuo metu nukrypęs į studijas. Jaunuolis mokosi Niujorko universiteto Sterno verslo mokykloje ir jau yra išbandęs save verslo pasaulyje.
Pasklidus šioms kalboms, Websterio universiteto politikos mokslų ir verslo docentas Williamas F. Hallas „Newsweek“ teigė, kad jei Barronas prisijungtų prie „TikTok“, tai galėtų kelti rimtų abejonių dėl tokio paskyrimo tinkamumo.
Tuo metu Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt rugsėjį televizijai „Fox News“ sakė: „Prezidentas D. Trumpas šiuo klausimu buvo įžvalgus – jis suprato būtinybę apsaugoti amerikiečių privatumą ir duomenis, kartu leisdamas programėlei toliau veikti.“
Spalį pats D. Trumpas „TikTok“ įkeltame vaizdo įraše pareiškė: „Visi jauni „TikTok“ vartotojai, aš išgelbėjau „TikTok“, tad jūs man skolingi. Ir dabar matote mane Ovaliajame kabinete, o vieną dieną vienas iš jūsų sėdės prie šio stalo ir puikiai atliks savo darbą.“
Kas toliau?
Kol kas platformos „TikTok“ naujoji nuosavybės struktūra nėra galutinai patvirtinta, tačiau manoma, kad daugiau detalių paaiškės artimiausiomis savaitėmis.
