Triukšmingame Kris Jenner 70-metyje su 300 svečių – skandalas: teko įsikišti policijai

Kaip skelbė „Daily mail“, K. Jenner gimtadienio šventė buvo tokia įspūdinga, kad policijai teko važiuoti kelis kartus.
Manoma, kad nusiskundimų dėl triukšmo turėjusių kaimynų buvo ne vienas.
Pasak TMZ, šeštadienio vakarą policija buvo iškviesta į Jeffo Bezoso ir Lauren Sánchez 165 mln. dolerių vertės Beverli Hilso rezidenciją, kurioje ir buvo surengtas vakarėlis.
Netoliese gyvenantys žmonės ėmė skųstis garsia muzika, sklindančia iš žvaigždžių vakarėlio.
Šaltiniai, buvę vakarėlyje, teigė, kad triukšmas buvo „neįtikėtinas“, ypač dėl atlikėjo Bruno Marso gyvo pasirodymo, kuris užkūrė tikrą šou.
Pagal Kalifornijos įstatymus, triukšmo skundai vertinami rimtai – ypač gyvenamuosiuose rajonuose, tokiuose kaip Beverli Hilsas, kur miesto taisyklės draudžia pernelyg didelį triukšmą po 22 val.
Pranešama, kad pareigūnai pasikalbėjo su apsaugos darbuotojais ir įspėjo dėl triukšmo, tačiau tai dar nebuvo pabaiga.
Vėliau tą naktį policija grįžo dar kartą – šįsyk dėl to, kad prie įvažiavimo buvo pastatyti dideli dekoratyviniai krūmai, užtveriantys gatvę.
Paaiškėjo, jog tam buvo reikalingas leidimas, kurio šeimininkai neturėjo.
Šis jubiliejus pritraukė neįtikėtiną Holivudo garsenybių sąrašą.
Tarp svečių buvo Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Meghan Markle ir princas Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg, Gayle King, Niecy Nash, Sarah Paulson ir Naomi Watts – visi jie buvo pasipuošę pagal „Džeimso Bondo“ temą.
Manoma, kad vakarėlyje dalyvavo apie 300 kviestinių svečių.
