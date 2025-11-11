ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Protu nesuvokiamas žiaurumas: netoli Dubajaus rasti nužudyto rusų milijonierius ir jo žmonos palaikai

2025 m. lapkričio 11 d. 14:41
Lrytas.lt
Pasaulį apskriejo sukrečianti žinia iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) – Dubajuje buvo rastas nužudytas 38-erių žinomas rusų multimilijonierius Romanas Novakas ir jo 37-erių žmona, buvusi reporterė Anna.
Po siaubingo įvykio be tėvų liko nepilnamečiai vaikai, kuriuos prižiūrėti paėmė seneliai.
Kaip skelbė ladbible.com, poros kūnai buvo rasti dykumoje, supjaustyti gabalais.
Paskutinį kartą juodu gyvus matė spalio mėnesį – tada pora važiavo į Dubajaus kalnų kurortą Hatą neva susitikti su „investuotojais“.
Tada Romanas ir Anna buvo pagrobti, o už jų gyvybę pagrobėjai paprašė didžiulės išpirkos – apie 173 tūkst. eurų. Tačiau ji nebuvo sumokėta, kas, kaip spėjama, lėmė poros žūtį.
Manoma, kad nužudymas įvyko vienoje Hatta viloje beveik prieš mėnesį.
Trys asmenys, įtariami nužudžius porą, buvo sulaikyti Sankt Peterburge bei Stavropolio ir Krasnodaro kraštuose, kai sugrįžo iš Jungtinių Arabų Emyratų.
Įtariama, kad tai buvo tie patys „investuotojai“, kurie pagrobė porą ir reikalavo, kad Romanas suteiktų prieigą prie savo kriptovaliutų piniginės.
Skelbiama, kad Romanas nesipriešino – jo sąskaita iš tiesų buvo tuščia.
Porai dingus, jų telefonai buvo stebimi dvi dienas – nustatyta, kad jie keliavo iš Hatta į Omaną, vėliau į Keiptauną, Pietų Afriką, kur signalai dingo.
Tyrimas atskleidė, kad žudikai telefonus įjungtus paliko ne be reikalo, taip jie siekė suklaidinti teisėsaugą. Nepaisant to, Rusijos ir JAE pareigūnai bendradarbiavo, kad išspręstų dvigubo nužudymo bylą.
Sulaikytieji įtariamieji – buvęs žmogžudysčių tyrėjas, dabar besiverčiantis narkotikų kontrabanda, Konstantinas Šachtas (53 m.), Jurijus Šarypovas (46 m.) ir Vladimiras Dalekinas (45 m.).
Visi trys įtariamieji bus laikomi suimti iki gruodžio 28 d., tuo tarpu su šiuo nusikaltimu siejami dar 5 jauni rusai (visi jie jaunesni nei 25 m.).
Pora gyveno Dubajuje ir dažnai demonstravo prabangų gyvenimo būdą socialiniuose tinkluose – superautomobilius, privačius lėktuvus.
Tačiau, kaip pranešė teisėsauga, jie turėjo rimtų nemalonumų ir buvo šantažuojami dėl kriptovaliutos.
Beje, tuo metu buvo atliekamas ir kitas tyrimas – R. Novakas buvo kaltinamas iš investuotojų išviliojęs daugiau nei 430 mln. eurų. Jis tikino, kad ši suma buvo panaudota verslo plėtrai. Skelbiama, kad nukentėjusieji buvo verslininkai iš Kinijos ir Artimųjų Rytų šalių.
Anksčiau Romanas buvo teistas už sukčiavimą.
