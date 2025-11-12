Mirė filmo „Briusas visagalis“ žvaigždė Sally Kirkland

Kaip teigė jos atstovas Michaelas Greene’as, S. Kirkland gyvybė užgeso lapkričio 11-ąją 1 val. 50 min. nakties.
„Jos mums labai trūks“, – pridūrė jis.
Aktorės mirė po to, kai savaitgalį ji buvo perkelta į hospisą Palm Springso ligoninėje.
Anot velionės atstovo, pastaruosius metus S. Kirkland sirgo demencija. Ji taip pat neseniai buvo patyrusi sunkią traumą – krisdama duše susilaužė keturis kaklo slankstelius, dešinįjį riešą ir kairįjį klubą.
Sally Kirkland gimė Niujorke. Jos mama – mados žurnalo „Vogue“ redaktorė Sally Kirkland vyresnioji, o tėvas Fredricas M. Kirklandas pardavinėjo metalus.
Aktorystės meno ji mokėsi prestižinėje Amerikos dramos menų akademijoje.
1964 m. ji išgarsėjo kaip viena iš Andy Warholo „13 gražiausių moterų“, o po kelerių metų tapo pirmąja aktore, visiškai nuoga pasirodžiusia scenoje už Brodvėjaus ribų rodytoje pjesėje „Sweet Eros“.
1987 m. S. Kirkland pelnė „Auksinį gaublį“ už pagrindinį vaidmenį tragikomedijoje „Anna“. Šis pasirodymas jai taip pat atnešė „Oskaro“ nominaciją.
Per savo karjerą ji atliko daugiau nei 200 vaidmenų. Tarp žinomiausių – „Čarlio angelai“, „JFK“ ir „Briusas visagalis“.
Be kino, S. Kirkland domėjosi dvasiniu pasauliu, joga.
Per daugelį metų ji tapo mentore tūkstančiams pradedančių aktorių, tarp jų – tokioms garsenybėms kaip Barbra Streisand, Sandra Bullock ir Liza Minnelli.