Princas Williamas prabilo apie vaikų auklėjimą: laikosi griežtos taisyklės

Apie šį sprendimą Jungtinės Karalystės sosto įpėdinis papasakojo duodamas interviu Brazilijos televizijos laidų vedėjui Lucianui Huckui, rašo „Page Six“.
Pasak princo Williamo, jų vyresniajam sūnui, 12-mečiui princui George’ui, toks draudimas kelia nemažai įtampos.
„Mes paaiškiname, kodėl manome, kad tai nėra gerai. Manau, problema slypi prieigoje prie interneto. Vaikai turi per platų priėjimą prie informacijos, kurios jiems neturėtų reikėti matyti internete, todėl turėti telefoną, kuriuo galima tik siųsti žinutes – senos kartos „plytą“, kaip jie sako – aš laikau visiškai priimtina“, – sakė princas Williamas.
Nepaisant šio griežto draudimo, tėvai neatmeta galimybės, kad ateityje George’as vis dėlto gaus savo pirmąjį telefoną.
„Galbūt, kai jis pereis į vidurinę mokyklą, turės telefoną be prieigos prie tinklo“, – užsiminė princas.
Kalbėdamas su brazilų laidų vedėju, 43-ejų princas taip pat pasidalijo kasdienio šeimos gyvenimo detalėmis. Jis pajuokavo, kad dažnai jaučiasi tarsi šeimos vairuotojas.
„Nuolat juos vežioju į susitikimus, sporto renginius, mokyklą. Mes su Kate pasidalijame šiuos darbus, bet, tiesą sakant, daugiausia važinėja ji“, – prisipažino princas Williamas.