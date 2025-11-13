Aiškėja daugiau detalių apie Dubajuje nužudytą milijonierių porą: praeitis – dėmėta

Teigiama, kad R. Novakas sukūrė fiktyvią kriptovaliutų programėlę ir per ją surinko apie 500 mln. dolerių. Vėliau jis esą dingo su investuotojų pinigais.
Būtent dėl šių aplinkybių jis, kaip manoma, tapo nusikaltėlių taikiniu. Teigiama, kad pagrobėjai porą nužudė ir sukapojo, kai sužinojo, jog vyro kriptovaliutų sąskaita buvo visiškai tuščia. Kartu su juo nužudyta ir jo 37-erių žmona Ana.
R. Novakas ir jo žmona paskutinį kartą gyvi buvo matyti spalio 2 d. Jie buvo įvilioti į kalnų kurortą netoli Dubajaus žmonių, apsimetusių potencialiais investuotojais, pranešė Komsomolskaja Pravda.
Užsienio žiniasklaida, remdamasi JAE teisėsauga, teigia, kad pora buvo šantažuojama dėl galimų savo kriptovaliutų atsargų. Tuo pat metu jie socialiniuose tinkluose demonstravo prabangų gyvenimą Dubajuje – kėlė nuotraukas su prestižiniais automobiliais, privačiais lėktuvais, dalijosi prabangių kelionių akimirkomis.
Pora sulaukdavo ir kritikos. Jie nuolat viešino savo „Rolls-Royce“, „Cobra“ automobilių, kurių vertė iš viso siekia 1,9 mln. dolerių, nuotraukas, taip pat dalijosi akimirkomis iš kelionių po pasaulį.
Į vilą Hatos mieste pora buvo įviliota kaip į susitikimą su investuotojais. Ten nusikaltėliai juos laikė ir R. Novako reikalavo atskleisti savo kriptovaliutų paskyros slaptažodį.
Kai paaiškėjo, kad sąskaita tuščia, nusikaltėliai, kaip teigiama, porą nužudė. Jų kūnai buvo sukapoti ir išmėtyti skirtingose vietose.
„Pagal preliminarius duomenis, Novakas ir jo žmona buvo pagrobti dėl išpirkos. Kai nusikaltėliai suprato, kad negaus pinigų, jie abu nužudė“, – cituoja šaltinį Komsomolskaja Pravda.
Sankt Peterburgo teisėsauga, prisidedanti prie tyrimo, nurodo, kad paskutinis jų telefonų signalas buvo užfiksuotas spalio 4 d. Keiptaune, Pietų Afrikoje. Po to ryšys nutrūko.
Dėl poros nužudymo sulaikyti aštuoni žmonės. Tarp jų – galimai buvę investuotojai, kurie teigia buvę apgauti R. Novako, ir buvęs Rusijos vidaus reikalų ministerijos darbuotojas.
Trys asmenys įtariami tiesiogiai įvykdę nužudymą. Dar keturi – prisidėję prie nusikaltimo planavimo ir pirkę peilius, kuriais, kaip manoma, buvo pasinaudota. Aštuntojo įtariamojo vaidmuo kol kas neskelbiamas.
Žinoma, kad R. Novakas jau anksčiau buvo turėjęs problemų su teisėsauga. Jis buvo kalėjęs Rusijoje dėl maždaug 100 tūkst. dolerių investuotojų lėšų pasisavinimo.