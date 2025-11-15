81-erių „Squid Game“ žvaigždė išteisintas dėl kaltinimų seksualiniu priekabiavimu

Kaip skelbė BBC, antradienį teismas panaikino nuosprendį, nurodant, kad aktorius lankė seksualinio smurto prevencijos kursus.
Taip pat buvo pabrėžta, kad tariamos aukos atmintis galėjo būti „iškreipta“, atsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo nuo įvykio.
Suwono apygardos teismas nurodė, kad „yra abejonių“, ar O Yeong-su iš tikrųjų priekabiavo.
„Yra tikimybė, kad aukos atmintis laikui bėgant buvo iškreipta, o kai kyla abejonių, kaltinamajam turi būti suteikta nekaltumo prezumpcijos teisė“, – rašoma teismo nutartyje.
Vis dėlto, teismas pažymėjo, kad O Yeong-su galėjo padaryti nusikaltamą veiką, nes jis dėl savo poelgio atsiprašė.
Reaguodama į sprendimą, nukentėjusioji pareiškė, kad jo išteisinimas „nepaneigs tiesos ir neištrins patirtų kančių“.
„Nepaisant šiandienos sprendimo, aš ir toliau kalbėsiu tiesą iki pat galo“, – sakoma jos pareiškime, kurį paskelbė moterų teisių organizacija „Womenlink“.
Organizacija „Womenlink“ taip pat sukritikavo teismo sprendimą, teigdama, jog taip siekiama nuslėpti apie seksualinį smurtą teatro pasaulyje.
Kol kas neaišku, ar prokuratūra ketina sprendimą skųsti.
Po teismo posėdžio O Yeong-su vietos žiniasklaidai sakė, jog jaučia „dėkingumą teismui už išmintingą sprendimą“.
Primename, kad aktorius buvo kaltinamas 2017 m. seksualiai priekabiavęs prieš moterį. Skunde buvo teigiama, kad jis apkabino moterį – savo buvusią kolegę – ir pabučiavo ją į skruostą prieš jos valią.
Auka skundą pateikė 2021 m., tačiau byla tų pačių metų balandį buvo nutraukta. Vėliau nukentėjusios moters prašymu prokuratūra atnaujino tyrimą.
2024 m. vyras buvo pripažintas kaltu ir jam buvo skirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau jis apskundė sprendimą.
