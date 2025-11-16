„Simpsonų“ kūrybinėje komandoje – skaudi netektis

Apie vyro netektį pranešė jo šeima, skelbė „The Mirror“.
Pranešama, kad ne vieną apdovanojimą dėl savo kūrybos pelnęs scanaristas mirė nuo insulto.
Po D. McGratho mirties socialiniuose tinkluose pasirodė jo sesers Gail Garabadian įrašas.
„Vakar netekome mano nepaprasto brolio Danny. Jis buvo ypatingas žmogus, vienintelis toks.
Nuostabus sūnus, brolis, dėdė ir draugas. Mūsų širdys sudaužytos“, – rašė moteris.
Ji „Hollywood Reporter“ sakė, kad vyras mirė ligoninėje Brukline.
D. McGrathas savo karjerą pradėjo „Saturday Night Live“, kur dažnai bendradarbiavo su aktoriumi Adamu Sandleriu.
Vėliau jis du kartus dirbo „Simpsonuose“, o po to aštuonerius metus rašė „King of the Hill“.
Vyras laimėjo „Emmy“ už 1997 m. ikonišką „Simpsonų“ epizodą „Houmerio fobija“.
Šiame epizode pasakojama, kaip Houmeris susidraugauja su antikvaro pardavėju, o vėliau sužino, kad šis yra homoseksualus.
Epizodas taip pat buvo pagerbtas organizacijos „GLAAD“, skatinančios sąžiningą atstovavimą žiniasklaidoje – už žinutę prieš homofobiją.
Dirbti „Simpsonuose“ jis pradėjo 1992 m. ir per dvejus metus parašė net 50 epizodų.
Danas yra sakęs, kad dirbti „Simpsonų“ kūrybinėje komandoje baigė todėl, nes buvo atleistas.
