„OnlyFans“ žvaigždė Bonnie Blue sulaukė keršto: buvęs vyras įsimylėjo jos artimą draugę

Jiedu susipažino dar paauglystėje, o susituokė 2022 m., kai jai buvo vos 22-eji. Visgi 2023-iaisiais poros keliai išsiskyrė.
Po skyrybų Bonnie ėmė sparčiai kurti suaugusiesiems skirtus vaizdo įrašus – viename iš jų ji esą permiegojo su 1000 vyrų per 12 valandų. Nors turinį ji kūrė ir santuokos su Oliveriu metu, manoma, kad jam visa tai nusibodo.
Dabar aiškėja naujos detalės, kaip po išsiskyrimo gyvena jos buvęs vyras Oliveris.
Kaip skelbė „The Mirror“, O. Davidsonas jau šildosi naujos mylimosios glėbyje.
Visgi įdomiausia ne tai, kad jis susirado naują mylimąją, bet kas ji tokia.
„The Mirror“ teigimu, buvęs B. Blue buvęs vyras pasielgė gana kerštingai ir užmezgė romaną su jos artima bičiule.
Skelbiama, kad dabar jis susitikinėja su Bonnie buvusia viešųjų ryšių atstove Emma Gillman.
Savaitgalį socialiniuose tinkluose pati Emma viešai prabilo apie jų santykius ir pavadino tai netikėtu posūkiu.
Manoma, kad Emmos ir Bonnie santykiai pradėjo blogėti būtent tada, kai Emma pradėjo susitikinėti su O. Davidsonu.
Kalbėdama apie santykius su Oliveriu, Emma „Daily Mail Australia“ sakė: „Suprantu, kad tai gali kelti susidomėjimą, bet mes tiesiog du žmonės, kurie mėgaujasi vienas kito draugija. Tiesiog du žmonės, leidžiantys laiką kartu.“
Skelbiama, kad Emma dabar planuoja persikelti gyventi į Jungtinę Karalystę, kad būtų arčiau Oliverio.