Jachtoje – mįslinga vos 33-erių dizainerės mirtis: lemtingą naktį – klyksmai ir šiurpinantis nuogo bičiulio šou

Anksčiau Safolko apygardos policija pranešė, kad, jų manymu, M. Nolan-O’Slatarra greičiausiai mirė nuo perdozavimo, nes jos nereaguojantis kūnas buvo rastas ant jachklube esančioje vandens transporto priemonejė.
Pareigūnai nurodė, jog „nėra smurto žymių“, o šalia buvo rasta balta miltelių pavidalo medžiaga.
Vis dėlto policija atsisako atskleisti bet kokią informaciją apie tai, kaip mirė dizainerė ar kas buvo ta medžiaga – net ir tada, kai „The Post“ teisėtai paprašė pateikti viešus dokumentus, susijusius su jos autopsija ir toksikologijos ataskaita.
Pareigūnai teigia, kad šie dokumentai „gali būti atskleisti tik konkrečioms institucijoms“.
„Tai frustraciją kelianti situacija“, – sakė M. Nolan-O’Slatarros šeimos advokatas Artūras L. Aidala.
Jis pridūrė, kad šeima nematė nei išsamios toksikologijos ataskaitos, nei gavo galutinės mirties priežasties išvados.
„Žinome, kad apygardos prokuratūra daro viską, kas būtina, kad būtų kruopščiai ištirtos visos detalės“, – sakė jis.
Advokatas taip pat atmetė spėliones, kad dizainerė mirė nuo perdozavimo, ir pabrėžė, kad nebuvo žinoma, jog ji vartojo narkotikus.
„Kažkas čia nesueina, bet kol kas susilaikome ir leidžiame teisėsaugai atlikti savo darbą“, – tikino jis.
Policija iki šiol pateikė tik ribotą informaciją apie paskutines M. Nolan-O’Slatarrą valandas, palikdama daug neatsakytų klausimų apie tai, kas nutiko tą naktį.
Moters kūnas buvo rastas rugpjūčio 5 d. valtyje „The Ripple“, prisišvartavusioje prie prabangaus jachtklubo krantinės. Prieš tai netoliese gyvenantys žmonės pranešė girdėję klyksmus.
Ši jachta priklausė vietiniams pažįstamam 60-mečiui Chrisui Durnanui. Lemtingą naktį jiedu buvo susitikę.
Tiesa, vyro elgesys tuomet buvo neįprastas. Ch. Durnanas buvo aptiktas bėgiojantis aplink jachtklubą nuogas, šaukiantis ir mėtantis daiktus į kitas jachtas.