Sulaukęs vos 33-ejų mirė su Johnu Travolta vaidinęs aktorius

Kol kas mirties priežastis neskelbiama.
Kaip pranešė TMZ, jo mirties aplinkybės tiriamos Britų Kolumbijoje, Kanadoje.
S. LoFranco buvo labiausiai žinomas dėl pagrindinių vaidmenų filmuose „Jamesy Boy“ ir „Gotti“.
Jo brolis, Santino Lofranco, pagerbė aktorių „Instagram“ paskyroje ir atskleidė, kad jis mirė antradienį.
S. LoFranco 2014 m. interviu su „Interview“ apibūdino save kaip linksmą žmogų, kuris visada bandydavo prajuokinti žmones ir visada buvo dėmesio centre.
Jis sakė, kad nusprendė rimtai siekti aktorystės sulaukęs 17 metų, nepaisant tėvo norų, kad jis taptų ledo ritulininku arba teisininku.
Aktorius mokėsi šio amato Niujorko kino akademijoje ir būtent tuo metu gavo vaidmenį filme „Jamesy Boy“.
Paskutinis jo darbas buvo 2018 m. filme „Gotti“, kuriame jis vaidino kartu su legendiniais aktoriais Johnu Travolta ir Kelly Preston. Filme jis įkūnijo šios poros sūnų.
Johnas Travoltaaktoriusnetektis
Rodyti daugiau žymių