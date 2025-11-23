George'as Clooney prabilo apie tamsią praeitį: „Vartojau kokainą ir kitus dalykus“

Filmo „Oušeno vienuoliktukas“ žvaigždė interviu leidiniui „Esquire“ pripažino, kad jaunystėje vartojo narkotikus. Tarp jų buvo net ir kokainas.
G. Clooney teigė, kad jam tuo metu buvo vos dvidešimt, skelbė „The Mirror“.
„Bandžiau – vartojau kokainą ir kitus dalykus. Anksčiau juokaudavau, kad vartoju per daug narkotikų, bet tiesa ta, kad tai man niekada nebuvo didelė problema.
Ir žinote, buvo toks serialo „Taxi“ epizodas, kur visi vartoja kokainą. Tuo metu galvojau: „Ne, tai ne heroinas, jis nesukelia priklausomybės.“ Bet vėliau supratau: „O, iš tikrųjų, tai visai baisu. Be to, visa medžiaga buvo maišyta su kita medžiaga“, – kalbėjo jis.
Aktorius taip pat pasakojo, kad kartu su draugais gamindavo kanapių pyragėlius, kuriuos valgydavo žiūrėdami filmą „Ozo burtininkas“ ir klausydamiesi grupės „Pink Floyd“ muzikos.
Jis teigė, kad tada susirinkdavo apie 20 jaunuolių ir visi jie turėjo problemų su alkoholiu. Pasak G. Clooney, po filmo peržiūros jie visi valandų valandas sėdėdavo kambaryje tylėdami, tačiau nė vienas nenorėjo pripažinti, kad tai narkotikų poveikis.
Apie tamsius laikus aktorius prabilo po to, kai jo žmona Amal Clooney viešai prabilo apie taisykles, kurių laikosi kiekvienas, užsukantis į jų namus.
Vasarą moteris pripažino, kad uždraudė bet kam naudoti telefonus jos namuose, siekdama apsaugoti šeimos privatumą.
Kalbėdama su „Glamour“, ji atskleidė, kaip stengiasi išlaikyti savo šeimos gyvenimo privatumą.
„Sukurti privačias akimirkas ir erdves tampa vis sunkiau. Bet būtent todėl mes daug linksminamės namuose. Dabar turiu telefonų krepšelį, kurį naudoju visų telefonams surinkti!
„Svarbu rasti pusiausvyrą tarp laiko dviese su šeima ir su draugais, kai žmonės jaučiasi saugiai ir gali atvirai pasikalbėti.
Ir dar pridurčiau, kad tapimas tėvais reiškia, jog kai kurie trukdžiai jus labiau neramina. Todėl darome viską, ką galime, kad kuo labiau sumažintume bet kokį poveikį savo vaikams. Mes neviešiname savo vaikų, niekada neviešinome jų nuotraukų“, – kalbėjo A. Clooney.
Primename, kad George'as ir Amal susituokė 2014 m. Italijoje. Pora augina du vaikus – Alexander ir Ella.