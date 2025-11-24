Sulaukęs 81-erių mirė Holivudo veteranas Udo Kieras

Kaip „Variety“ pranešė U. Kiero partneris Delbertas McBride, vyras mirė sekmadienio rytą ligoninėje Palm Springse, Kalifornijoje.
Netektį socialiniuose tinkluose patvirtino ir jo bičiulis, fotografas Michaelas Childersas.
Kol kas mirties priežastis neskelbiama.
U. Kieras suvaidino daugiau nei 200 filmų, tarp jų – ir populiarusis „Eisas Ventūra: naminių gyvūnėlių detektyvas“.
Aktorius taip pat pasirodė filmuose „Mano asmeninis Aidahas“, „Ašmenys“, „Armagedonas“ ir „Dogvilis“. Taip pat – Madonnos muzikiniuose klipuose bei vaizdo žaidimuose.
U. Kieras buvo žinomas dėl savo skvarbaus žvilgsnio, kuris jam padėdavo meistriškai įkūnyti piktadarius, monstrus ir niūrius veikėjus.
Aktorius, kurio tikrasis vardas buvo Udo Kierspe, gimė Vokietijoje 1944 m.
Jo vaikystė pokario Vokietijoje buvo sudėtinga – apie tai jis atsivėrė „The Guardian“ 2002 m.
„Kai aš gimiau, mano tėvas jau buvo vedęs ir turėjo tris vaikus, o mama to nežinojo. Augome skurdžiai. Neturėjome karšto vandens iki man sukako 17-iolika“, – atviravo jis.
Būdamas 16-os jis susidraugavo su būsimu kino režisieriumi Raineriu Werneriu Fassbinderiu, kuriam tuo metu buvo 15-iolika.
Persikėlęs į Londoną studijuoti anglų kalbos, jis buvo pastebėtas kavinėje.
„Man patiko dėmesys, tad tapau aktoriumi“, – pasakojo jis.