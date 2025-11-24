Childish Gambino patyrė insultą: po to gydytojai pranešė dar vieną blogą žinią

ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Prieš kelias dienas atlikėjas Donaldas Gloveris (42 m.), geriau žinomas slapyvardžiu Childish Gambino, prabilo apie 2024 m. patirtą insultą.
Žinomas atlikėjas tikino, kad dėl to teko atšaukti svarbius savo pasirodymus, skelbė „People“.
„Luizianoje man labai skaudėjo galvą, bet vis tiek pasirodžiau. Nelabai gerai mačiau, tad nuvykę į Hjustoną, užsukome į ligoninę, o gydytojas pasakė: „Jūs patyrėte insultą“, – pasakojo jis.
Netrukus po to, kai sužinojo, kad patyrė insultą, D. Cloveris patyrė dar vieną nesėkmę – jis susilaužė koją.
Visa tai atvedė prie dar vienos nerimą keliančios žinios, kurią pranešė gydytojai.
„Jie rado skylę mano širdyje… tad turėjau vieną operaciją, o paskui dar vieną.
Sako, kad kiekvienas žmogus turi du gyvenimus, ir antrasis prasideda tada, kai supranti, kad turi tik vieną. Turėtum gyventi taip, kaip nori. Jei teks viską pradėti iš naujo, gali būti tik geriau“, – neseniai kalbėjo jis.
Iš pradžių, 2024 m. rugsėjį D. Gloveris atidėjo likusius savo pasirodymus ture „The New World Tour“, tačiau kitą mėnesį dėl vis dar besitęsiančių sveikatos problemų turas buvo galutinai atšauktas.
„Deja, mano sveikimo kelias trunka ilgiau nei tikėtasi, – aiškino D. Gloveris ir pabrėžė, kad nenori nuvilti gerbėjų. – Labai vertinu jūsų palaikymą ir žinau, kad padarysiu viską, jog suteikčiau jums išskirtinę patirtį, kai tam ateis tinkamas laikas. Ačiū.“
