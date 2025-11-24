Holivudo žvaigždžių įpročiai šokiravo gerbėjus: nenuleidžia vandens tualete ir nesiprausia duše

Tarp turinčių keistus įpročius yra ir aktoriai Bradas Pittas (61 m.), Megan Fox (39 m.) bei Matthew McConaughey (56 m).
Visi jie turi stebėtinai neįprastų įpročių, kurie stebina ne tik gerbėjus, bet ir jų bičiulius bei kolegas, rašė UNIAN.
Megan Fox nenuleidžia vandens tualete?
2023 m. aktorė M. Fox papasakojo apie savo kovą su neįprastu psichikos sutrikimu. Paaiškėjo, kad ji daugelį metų kenčia nuo kūno dismorfinio sutrikimo.
Dėl to aktorė negali matyti savo kūno taip, kaip jį mato kiti, ir negali priimti savo išvaizdos tokios, kokia ji yra iš tiesų.
Kaip žinoma, šis sutrikimas sukelia įkyrias mintis apie fizinius trūkumus, net jei jie išgalvoti. Gydymui reikalingi vaistai ir terapija.
Taip pat prieš kurį laiką socialiniuose tinkluose išplito gandai, kad Megan nenuleidžia vandens tualete.
Šios kalbos išplito po pačios aktorės prisipažinimo 2007 m. Kaip rašė „BuzzFeed“, Megan teigė esanti labai netvarkinga: ji mėto drabužius, nesitvarko po savęs ir dažnai pamiršta nuleisti vandenį tualete — net kai būna svečiuose.
Kodėl Bradas Pittas nesiprausia duše?
2024 m. aktorius Jasonas Priestley prisiminė laikus, kai devintajame dešimtmetyje gyveno viename kambaryje su B. Pittu.
Pasak jo, jiedu dažnai varžydavosi, kuris ilgiau išbus nesimaudęs duše. Vyras tikino, kad B. Pittas visada laimėdavo.
Taip pat kitas jo kolega, Eli Rothas, pasakojo apie neįprastą B. Pitto patarimą dėl higienos.
Intensyvių filmavimo scenų metu aktoriai stipriai prakaituoja, tačiau dažnai neturi laiko nusiprausti.
Tokiose situacijose Bradas pasidalijo savo paslaptimi, kaip išvengti dušo ir nemalonaus kvapo. Pasak jo, tereikia naudoti kūdikių drėgnas servetėles pažastims nuvalyti.
Ar Matthew McConaughey naudoja dezodorantą ir maudosi duše?
Kurį laiką socialiniuose tinkluose išplito gandai, kad aktorius M. McConaughey nemėgsta praustis.
Tačiau tai buvo tik iš piršto laužtos kalbos. Pats M. McConaughey ne kartą pabrėžė, kad prausiasi kelis kartus per dieną ir higienai skiria daug dėmesio.
Šis nesusipratimas kilo todėl, kad aktorius prisipažino jau dešimtmečius nenaudojantis dezodoranto, rašo „BuzzFeed“.
Dar 2005 m., kai M. McConaughey buvo pripažintas seksualiausiu vyru pasaulyje, jis pasakojo, kad kūno priežiūrai naudoja savo paties gamintus kremus ir mišinius.
2021 m. aktoriaus kolegė iš filmo „Tropic Thunder“ Yvette Nicole Brown pasidalijo savo nuomone.
Kai aktorius jai pasakė, kad nenaudoja dezodoranto, bet vis tiek nekvepia prastai, ji nusprendė nepastebimai prieiti arčiau ir pauostyti.
Pasak Yvette, aktorius kvepėjo maloniai ir saldžiai, jokių nemalonių kvapų ji neužuodė.
garsenybėsįpročiaihigiena
