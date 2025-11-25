ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Filmo „Beprotiškos vestuvės“ žvaigždė patyrė rimtą galvos traumą: nelaimė įvyko per spektaklį

2025 m. lapkričio 25 d. 21:04
Lrytas.lt
Ukrainos aktorius Aramas Arzumaniamas (40 m.), išgarsėjęs komedijoje „Beprotiškos vestuvės“, savaitgalį pateko į ligoninę – jam nustatyta galvos trauma. Apie incidentą pranešė agentūra „PaleArt“.
Teigiama, kad sekmadienį, lapkričio 23-ąją, Charkive vykusio spektaklio „Ladies' Night“ metu aktorius netyčia nugarmėjo į orkestro duobę.
Po nelaimės jis skubiai išvežtas į ligoninę, kur šiuo metu yra gydomas ir prižiūrimas medikų. Laimei, aktoriaus gyvybei pavojus negresia.
Socialiniuose tinkluose pats A. Arzumaniamas kreipėsi į gerbėjus ir paviešino vaizdo įrašą, kuriame patikino, kad sveiksta ir visiems dėkoja už palaikymą.
„Spektaklį suvaidinome, bet buvo vienas niuansas. Kažkam orkestro duobė atrodė sekli, tačiau man jos gylio tikrai užteko. Rezultatas – kaukolės trauma.
Dabar guliu ligoninėje ir atsigaunu. Ačiū visiems parašiusiems.
Ir ypatinga padėka Charkivo žiūrovams – taip rūpinatės, taip jaudinatės. Tai labai malonu. Viskas bus gerai“, – teigė aktorius.
