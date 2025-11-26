Buvusiam Jungtinės Karalystės ministrui pirmininkui diagnozuotas vėžys

Jis pasakojo, kad pasitikrinti jį paragino žmona, kai kartu klausėsi BBC interviu su verslininku Nicku Jonesu, sirgusiu šia liga ir raginusiu vyrus neatidėlioti tyrimų.
D. Cameronui šių metų pradžioje buvo atliktas PSA tyrimas, parodęs padidėjusį antigeno kiekį. Po to atliktas magnetinio rezonanso tyrimas ir biopsija.
Galiausiai jam taikyta židininė terapija, kuri tiksliai nukreipta į naviko vietą ir ultragarso bangomis naikina vėžines ląsteles.
Prostatos vėžys yra dažniausias vyrų onkologinis susirgimas Jungtinėje Karalystėje – kasmet diagnozuojama apie 55 tūkst. naujų atvejų.
Politikas neslėpė, kad kalbėti apie tokius asmeniškumus jam nėra lengva: „Nenoriu viešinti intymių sveikatos detalių, bet jaučiu, kad privalau. Vyrai per mažai kalba apie savo sveikatą ir linkę viską atidėlioti.“
Vis dėlto jis nusprendė pasidalinti savo istorija, nes mano galintis padėti kitiems.
„Būtų neteisinga tylėti. Tyrimai man padėjo laiku sužinoti, kad kažkas negerai, ir suteikė galimybę imtis veiksmų“, – pridėjo jis.