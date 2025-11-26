Internetą sprogdina Lenkijos prezidento vaizdo įrašai: parodė stulbinančią fizinę formą

Viename iš jų matyti ištreniruotas politiko kūnas ir išskirtiniai sporto sugebėjimai.
Vyras darė atsispaudimus vieną po kito ir išbandė įvairias jų variacijas.
Kol vieni stebėjosi matydami politiką tokiame amplua, kiti prisiminė jo praeitį, kurioje netrūko sporto.
Jaunystėje K. Nawrockis aktyviai užsiėmė boksu ir futbolu.
Visgi laikui bėgant teko užbaigti savo boksininko karjerą, nes laukė kiti darbai.
Kaip skelbė „Super Ekspress“, prezidento dėdė Waldemaras Nawrockis kalbėjo, kad boksas K. Nawrockio gyvenime buvo tik trumpas etapas.
„Jam tai patiko, bet nėra prasmės to slėpti, tai buvo tik trumpalaikis pokytis jo gyvenime.
Tada prasidėjo rimtos studijos ir darbas, o Karolis negalėjo sau leisti ateiti į paskaitas su mėlyne po akimi“, – kalbėjo jis.
K. Nawrockis turėjo dar vieną aistrą – futbolą. Jis treniravosi pas buvusį Lenkijos jaunimo rinktinių trenerį Michałą Globiszą.
Vyras žaidė keliuose Gdansko klubuose, vienas iš jų – „EX Siedlce Gdańsk“.
Nors sportu užsiima rečiau, panašu, kad K. Nawrockis visiškai jo neatsisakė ir laisvu metu stengiasi palaikyti puikią fizinę formą.
