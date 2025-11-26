Milijardierius Richardas Bransonas pranešė apie skaudžią netektį: mirė žmona

Apie tai verslininkas paskelbė savo „Instagram“ ir „LinkedIn“ paskyrose, kur pasidalijo jautria žinute, tačiau žmonos mirties priežasties jis nenurodė.
„Skaudu pranešti, kad Joan, mano žmona ir 50 metų partnerė, mirė. Ji buvo nuostabiausia mama ir močiutė, kokios tik mūsų vaikai ir anūkai galėjo norėti. Ji buvo mano geriausia draugė, mano uola, mano vedančioji šviesa, mano pasaulis“, – jautriai rašė jis.
R. Bransonas yra aviakompanijos „Virgin Atlantic“, kosminio turizmo kompanijos „Virgin Galactic“ ir palydovų paleidimo kompanijos „Virgin Orbit“ įkūrėjas.
Richardas ir Joan susituokė 1989 m. Neckerio saloje Karibuose, kuri priklauso milijardieriui, ir susilaukė trijų vaikų: Holly, Samo ir Clare Sarah. Pastaroji mirė netrukus po gimimo 1979 m.
Pagerbdamas anapilin iškeliavusios mamos atminimą, Samas Bransonas ją apibūdino kaip „geriausią, mylinčiausią, šilčiausią ir be galo dosnią moterį, kada nors vaikščiojusią šia Žeme“.
„Esu nepaprastai dėkingas turėjęs privilegiją būti tavo sūnumi ir galėti vadinti tave mama“, – jautriai teigė jis.