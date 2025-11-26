Nelaimė Lenkijoje: žuvo viena turtingiausių šalies moterų ir jos vos 2-ejų anūkas

Moteris buvo bendraturtė tokių įmonių kaip „ZPK Rupińscy“ ir „Natrix“. Pastaroji, kurios gaminių asortimente – grindinio akmenys, plokštės ir įvairūs kiti gaminiai, puikiai žinoma ir Lietuvoje.
Kaip skelbia Lenkijos prokuratūra, gaisras kilo viename iš namo kambarių. Zambrovo regioninės prokuratūros atstovė Katarzyna Wankiewicz nurodė, kad gaisro židiniu greičiausiai tapo elektros įrenginys, rastas visiškai išsilydęs. Manoma, jog tai galėjo būti oro drėkintuvas.
„Ugnis nepaplito niekur kitur – ji liko tik tame viename kambaryje. Jau apklausėme liudininkus, tačiau tiesa ta, kad tuo metu tame kambaryje daugiau nieko nebuvo“, – teigė K. Wankiewicz.
Pareigūnės teigimu, šeima iškart puolė gelbėti liepsnose įstrigusių 54-erių moters ir jos anūko, tačiau patirti sužalojimai buvo tokie sunkūs, kad jų gyvybių išgelbėti nepavyko. Skrodimai turėtų padėti tiksliau nustatyti mirties aplinkybes.
Irena Rupińska, kaip įmonių „ZPK Rupińscy“ ir „Natrix“ bendrasavininkė, buvo labai gerai žinoma regione. Kartu su vyru ji užsiėmė stambiu žvyro ir kitų birių medžiagų gavybos verslu, kuris per daugelį metų išsiplėtė nuo vienos gavybos vietos iki keliolikos.
2021 m. bendrovė „ZPK Rupińscy“ buvo pripažinta didžiausia Podlaskio vaivadijos žaliavų gavybos įmone. Skaičiuota, kad jos metinės pajamos viršijo 100 mln. zlotų. Irenos Rupińskos įmonės regione suteikia darbo šimtams žmonių ir remia vietos iniciatyvas bei renginius.
Reaguodama į tragediją, Šumovo savivaldybė savo „Facebook“ profilyje paskelbė jautrų įrašą.
„Su dideliu liūdesiu priėmėme žinią apie ponios Irenos Rupińskos ir jos mylimo anūko netektį. Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.
Šiomis sunkiomis akimirkomis linkime stiprybės, ramybės ir tarpusavio palaikymo. Mirusieji visada liks mūsų širdyse. Tegul ilsisi ramybėje“, – jautriai rašoma savivaldybės pranešime.
GaisrasLenkijaverslininkė
