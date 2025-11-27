„Mis Visata“ bendrasavininkei išduotas arešto orderis: pareikšti rimti kaltinimai

Kaip skelbė ndtv.com, neseniai Tailando teismas išdavė arešto orderį grožio konkurso „Mis Visata“ bendrasavininkei Anne Jakapong Jakrajutatip.
Įtariama, kad moteris galimai pasitelkė apgaulę, siekdama išvilioti apie 800 tūkst. eurų. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė teismo pareigūnas.
Moterį apkaltino plastikos chirurgas, kuris tikino, kad ji sukčiavo ir slėpė informaciją, siūlydama jam investuoti į „JKN Global Group“ 2023 m.
„Atsakovė pakvietė (pareiškėją) investuoti, žinodama, kad negalės grąžinti pinigų nustatytu laiku“, – teigiama teismo pareiškime.
Bylos nuosprendis turėjo būti paskelbtas antradienį, tačiau A. J. Jakapong nepasirodė teisme.
Dėl šios priežasties buvo išduotas arešto orderis, nes jos elgesys galėjo būti interpretuojamas kaip pabėgimas.
Teismas perkėlė nuosprendžio paskelbimą į gruodžio 26 d., tačiau kai kurie vietos žiniasklaidos šaltiniai pranešė, kad dėl finansinių problemų A. J. Jakapong išvyko į Meksiką.
Anksčiau „Mis Visata“ konkursas priklausė Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui.
A. J. Jakapong įsigijo „JKN Global Group“ kartu su konkursu už 20 mln. dolerių (apie 17,2 mln. eur).
2022 m. ji pardavė pusę savo akcijų Meksikos įmonei „Legacy Holding Group USA“ už 16 mln. dolerių (apie 13,8 mln. eur).
Mis visata grožio konkursas skandalas
